Je huid vormt je eerste barrière tegen nefaste invloeden van buitenaf. Maar een ongeval, ziekte of een operatie kan dat natuurlijke schild aantasten. Je lichaam gaat dan in de verdediging en start een genezingsproces op: bloedvaten trekken samen, bloedplaatjes dichten de bres, witte bloedcellen schieten ter hulp, waarna zich nieuwe bloedvaten en nieuwe vezels vormen in je lederhuid. De vorming van nieuw bindweefsel kan weken, maanden tot zelfs jaren duren. Maar soms is het genezingsproces ontoereikend (atrofie) of integendeel overdreven (hypertrofie). Dat laatste leidt tot keloïdvorming, harde en opgeblazen littekens die het gevolg zijn van overmatige collageenaanmaak tijdens de fase van het weefselherstel. Ke- loïds komen vaker voor bij mensen van Aziatische of Afrikaanse afkomst. Hoe zuiverder de wonde - een chirurgische insnijding bijvoorbeeld -, hoe vlotter de genezing verloopt. "Anders dan vaak gedacht, groeit de kans op een mooi litteken met de jaren", zegt dr. Lara El Hayderi (esthetisch dermatoloog, CHU Luik). "Een al wat oudere huid is minder elastisch, waardoor die er beter in slaagt de reparaties discreet te integreren." Bevindt de wonde zich daarentegen in een lichaamszone waar je huid sterk wordt uitgerekt als je beweegt - thorax, rug, gewrichten... -, dan verloopt de genezing moeilijker. Voor een optimaal genezingsproces is het noodzakelijk om de wonde op het moment van de insnijding of kwetsuur zorgvuldig schoon te maken en te zuiveren met een ontsmettingsmiddel, type iso-Betadine. Op een eenvoudige wonde hoef je geen verband aan te brengen: die mag gewoon aan de lucht blootgesteld blijven. "Na een chirurgische ingreep raden sommige artsen daarentegen een siliconenverband of een drukverband aan", weet dr. El Hayderi. Hoe dan ook, eenmaal zich een korstje vormt, mag je er in geen geval aan krabben, want je dreigt dan het genezingsproces te dwarsbomen. "Ik adviseer ook granulen op basis van arnica, een homeopathisch middel dat het weefselherstel bevordert", voegt El Hayderi nog toe. De voorbije jaren is er veel vooruitgang geboekt in de esthetische behandeling van hardnekkige littekens. "Bij dieprode littekens wordt een vaatlaser ingezet om specifiek de kleur aan te pakken", legt dokter El Hayderi uit. "Ablatieve lasers hebben dan weer een rechtstreekse impact op de collageenaanmaak. Acnelittekens - ook wel ice-picklittekens genoemd omdat de huid putjes vertoont alsof er met een ijspriem in werd geprikt - kunnen zowel met een ablatieve als een niet-ablatieve laser worden behandeld. Ook radiofrequentie in combinatie met microneedling is een optie: daarbij stimuleren minuscule naaldjes de collageenaanmaak. Tot slot kunnen ook kleine doses hyaluronzuur worden ingespoten om littekens op te vullen." Er bestaan dus tal van technieken en die worden doorgaans onderling gecombineerd met het oog op het best mogelijke resultaat. Doorgaans start de behandeling ongeveer een jaar nadat het litteken is verschenen. Bij acnelittekens is dat na een half jaar. Haast en spoed dienen dus tot niets, want tal van littekens - zeker als die het gevolg zijn van een operatie - vervagen mettertijd vanzelf. Een behandeling in de herfst of de winter - dus zonder blootstelling aan zonlicht - is altijd beter, zeker bij een litteken in je gezicht. Goed om te weten: het is perfect mogelijk om een oud litteken weg te werken. Als volwassene kan je zelfs 30 jaar na datum nog afrekenen met de gevolgen van jeugdacne. "We behalen even goede resultaten als bij recentere littekens", bevestigt dokter Lara El Hayderi. Zo'n behandeling kan helpen om je beter in je vel te voelen, zeker wanneer het litteken een nare herinnering of een traumatische gebeurtenis, zoals een ongeval, oproept. Beslis je om de stap te zetten, dan moet je hoe dan ook je portefeuille bovenhalen. Een esthetische behandeling van een litteken is namelijk volledig voor eigen rekening, tenzij je litteken een functionele belemmering vormt. Bijvoorbeeld een litteken op de schouder dat je hindert in je bewegingen. Reken voor een laserbehandeling op drie tot vijf sessies van 100 tot 500 euro elk. "Die sessies kunnen wel worden gespreid in de tijd. Het genezende effect ervan is namelijk cumulatief. Je kan dus rustig de tijd nemen voor je behandeling", verzekert dokter Lara El Hayderi. Vergewis je er wel altijd van dat de dermatoloog die je raadpleegt gespecialiseerd is in esthetische en reparatieve dermatologie. En ga bij twijfel op zoek naar een second opinion.