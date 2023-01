Met kringen onder je ogen zie je er met de jaren minder kwiek uit. Maar gelukkig kan je al veel doen om ze te voorkomen en zijn er technieken waardoor ze minder opvallen.

Kringen onder de ogen zijn een uitwendig teken van vermoeidheid, stress of jaren op de teller. Logisch dus dat wie er graag goed uitziet, ze probeert te verbergen. "Zo'n kring vormt de anatomische grens tussen je onderste ooglid en het bovenste deel van je wang", aldus dr. Pierre Cuvelier (specialist esthetische geneeskunde, Centre de la Fontaine, Loverval). "Er kan om diverse redenen een groef ontstaan. En die kan mettertijd uitbreiden."

Kringen ontstaan omdat het onderhuidse vetweefsel geleidelijk aan slinkt of je huid in die zone aan tonus inboet, soms als gevolg van veroudering. Na verloop van tijd vormt zich onder de ogen een holte, waardoor een schaduw ontstaat. "Soms spelen er echter erfelijke factoren en is de huid onder je ogen al van jongs af aan erg dun. Die dunne huid geeft vaak aanleiding tot verkleuring, omdat je als het ware door de huid heen kan kijken." De kleur van de kringen varieert van blauwig - door onderliggende bloedvaten - tot bruin - door melanine, vooral dan bij bepaalde etnische groepen, zoals mensen uit India, het Midden-Oosten, de Arabische wereld, Afrika.... Soms zijn er in de kringen gele stippen te zien: dat zijn ophopingen van cholesterolkristallen. Of er kringen verschijnen en in welk tempo die evolueren hangt grotendeels af van je levensstijl. "Uiteraard spelen bij de evolutie factoren zoals genetische aanleg of de voor je huid vermoeiende oogbewegingen", erkent dokter Cuvelier. "Maar daarnaast hebben ook factoren zoals roken, alcohol en drugs, slaapgebrek en stress een invloed. En niet te vergeten: de zon. Kom je veel in de zon, dan loop je meer kans op kringen, soms met veel bruine vlekjes (melanose)." Voorkomen is altijd beter Om kringen onder de ogen te voorkomen, moet je dus zo gezond mogelijk leven én een zonnebril dragen bij intens zonlicht, zoals aan zee of in de bergen. "Ook je huid voldoende hydrateren is een goede reflex: breng onder de onderste oogleden gerust een vochtinbrengend serum aan." Over de speciale crèmes tegen kringen die te koop zijn, is dokter Cuvelier sceptischer. "In het beste geval hebben ze een klein beetje effect. Maar niet voor niets sleutelen grote cosmeticamerken elk jaar aan hun gamma en voegen ze telkens een 'nieuw en formidabel' ingrediënt toe." Specifieke make-upproducten tegen kringen onder de ogen kunnen wél een wereld van verschil maken: ze laten de holte onder je ogen oplichten - een beetje zoals de studiolampen bij de fotograaf - en maskeren de kleur van de kringen. Als dit niet volstaat, zijn er diverse medische behandelingen mogelijk. Momenteel is PRP, waarbij bloedplaatjes worden geïnjecteerd, erg populair. "We nemen bij de patiënt bloed af, halen er het plasma uit en injecteren de bloedplaatjes vervolgens terug in de oogleden om die een verjongingskuur te geven." Maar de meest courante techniek blijft een injectie met hyaluronzuur. "Bij elk van ons zit er hyaluronzuur in de huid, alleen daalt de concentratie a rato van gemiddeld 1 tot 2% per jaar. Hyaluronzuur is de matras van de lederhuid: hoe minder je ervan hebt, hoe dunner en transparanter je huid wordt en aan soepelheid inboet." Maar hoewel hyaluronzuur in tal van crèmes en serums zit en in cosmeticaland wordt weggezet als een wonder- ingrediënt, heeft het enkel effect als het onderhuids wordt ingespoten, iets wat in theorie enkel een arts mag doen. Het effect is quasi meteen zichtbaar. "Hyaluronzuur heeft het voordeel dat het een natuurlijk en niet-permanent product is", aldus nog dokter Cuvelier. "Dat het resorbeert, kan een nadeel lijken: het effect is slechts een jaar of twee merkbaar en verdwijnt vervolgens geleidelijk. Maar dit product is een pak minder problematisch dan de producten die men vroeger injecteerde, zoals silicone en andere polymeren. Die bewogen niet en vormden vaak granulomen. Treedt er toch een probleem op, dan kan je hyaluronzuur doen verdwijnen door middel van een enzym. Er is verder niets op tegen om het meermaals in te spuiten. Een ernstige arts stelt vandaag trouwens nog uitsluitend injecties met zo'n resorbeerbaar product voor." Kringen kunnen ook worden behandeld met de laser die de pigmentatie bleekt of het weefsel dikker maakt. De stralenbundel veroorzaakt microscopisch kleine brandwonden op het ooglid. Deze gecontroleerde ontsteking verplicht het ooglid om te herstellen. "Voorzichtigheid is echter geboden, want hoe agressiever een ooglid, waarvan de huid al erg dun is, wordt aangepakt, hoe groter het risico op complicaties. Aan een chemische peeling is een gelijkaardig risico verbonden: ook die techniek irriteert de huid, met het risico op een lelijke ontkleuring." Bij kringen die erg opvallen, uitzakken of veranderen in wallen, kan je een ooglidcorrectie of midfacelift overwegen. De huid onder het ooglid wordt dan opnieuw opgespannen. De ingreep is, net zoals elke facelift, drastischer en moeilijker uit te voeren. Om een kunstmatig en overdreven strak effect te vermijden, is heel wat kunde vereist. Soms neem je daarom misschien beter genoegen met een minder radicale aanpak. Wil je een beroep doen op een enigszins invasieve techniek, dan moet je voorzichtig blijven en niets overhaasten. "Sommige artsen stellen voor om kringen meteen tijdens de eerste raadpleging te behandelen. Nochtans gaat het om een medische handeling die, net als alle andere, contra-indicaties en eventuele bijwerkingen heeft . Weet dat de arts deontologisch verplicht is om via een medisch consult een diagnose te stellen, de patiënt documentatie te overhandigen en hem of haar twee weken bedenktijd te geven." Wees er je tot slot van bewust dat het resultaat van een ingreep niet altijd 100% beantwoordt aan je verwachtingen: kringen volledig wegwerken en toch een natuurlijke uitstraling behouden is zo goed als een utopie. Maar kringen verzachten, dat kan wel!