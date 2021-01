Bibberen hoort er deze dagen bij, maar toch heeft niet iedereen evenveel last van het koude voeten fenomeen. Verschillende oorzaken kunnen een rol spelen. Vrouwen hebben er opvallend vaker mee af te rekenen en dat is niet toevallig.

Koude voeten zijn niet gevaarlijk maar kunnen behoorlijk vervelend en zelfs pijnlijk zijn. Verschillende oorzaken kunnen voor deze ongewenste ijsklompjes zorgen. Een slechtere bloedcirculatie kan koude voeten en tenen bevorderen. Wanneer de temperaturen dalen, doet onze lichaamstemperatuur dat ook en trekken de bloedvaten zich samen om dat warmteverlies te beperken. Sommige mensen hebben te maken met een sterkere samentrekking van de bloedvaten waardoor de voeten minder bloedtoevoer krijgen en kouder aanvoelen.

Ook rokers kampen er vaker mee omdat tabaksgebruik de bloedcirculatie verstoort. Te nauw aansluitende of knellende schoenen werken koude voeten eveneens in de hand, net als de gewoonte om lang in dezelfde houding te zitten of rechtop te staan of je benen te kruisen.

Raynaud en reuma

Koude voeten kunnen in sommige gevallen wijzen op een onderliggende aandoening. De meest gekende die koude voeten (en handen) veroorzaakt is de ziekte van Raynaud. Bij deze vaataandoening vermindert de bloedtoevoer naar handen en tenen wat voor gevoelloze en verkleurde vingers en tenen kan zorgen. Ook diabetes en reuma, de menopauze en schildklieraandoeningen kunnen koude voeten triggeren. Daarnaast klagen ook mensen met een verminderde hartfunctie frequenter over ijskoude voeten.

Vrouwenvoeten

Naar schatting 1 op de 3 vrouwen is vertrouwd met het koude voeten fenomeen. Een andere vetverdeling en hormonen spelen een rol maar daarnaast zijn er ook andere theorieën die dit opvallende verschil kunnen verklaren.

Zo zijn mannen van nature uitgerust met een hogere spiermassa. Die produceert warmte waardoor mannen gemiddeld minder snel koude ervaren. Vrouwen beschikken dan weer over een hogere vetmassa maar die zit verdeeld over het hele lichaam. Dat 'speklaagje' heeft als voordeel dat vrouwen warmte beter kunnen vasthouden rond de belangrijke organen. Zeker in koude perioden is dat een handig overlevingsmechanisme maar er is ook een nadeel. Tegelijk komt er minder bloed terecht bij de uiteinden van het lichaam zoals handen en voeten.

Hormonen

Oestrogenen, het vrouwelijke hormoon, beïnvloedt eveneens de lichaamstemperatuur. Die schommelt doorheen de maandelijkse cyclus. Tijdens de menstruatie ligt de temperatuur gemiddeld iets lager. Daarnaast kan oestrogeen ook de doorbloeding beïnvloeden. De bloedvaatjes in handen en voeten kunnen bij hogere oestrogeenspiegels vernauwen waardoor ze sneller het gevoel hebben te verkleumen. Vrouwen blijken ook gevoeliger voor temperatuurschommelingen die doorheen de dag optreden. Zo merken vrouwen al een verschil van 0,2 graden Celsius op terwijl mannen pas reageren vanaf 0,4 graden.

Ook in bed zijn het de vrouwen die vaker jammeren over ijsklompjes en hun toevlucht zoeken in bedsokken. Wanneer het duister wordt, begint het lichaam het slaaphormoon melatonine aan te maken zodat het lichaam voorbereid wordt op nachtrust. Net voor we inslapen daalt onze lichaamstemperatuur maar bij vrouwen verloopt dat proces sneller waardoor zij vlugger hun minimumtemperatuur bereiken en koude voelen.

Tips tegen koude voeten 1. Zorg voor beweging. Maak een korte wandeling, sta regelmatig op van je bureau of doe aan sport. Dat bevordert de bloedsomloop. 2. Kies voor wollen sokken. Die houden de warmte veel beter vast in koude tijden. Draag ook degelijke schoenen die niet knellen. 3. Trakteer jezelf op een voetmassage met een licht verwarmde olie. Dat legt ook een isolerend laagje op de voeten. 4. Doe aan droogborstelen. Door je huid 's ochtends met een sisal handschoen te wrijven bevorder je de doorbloeding van je voeten. Maak zachte ronde bewegingen op je been en voet en werk van onder naar boven, richting je hart. Het levert je ook een zachte huid op. 5. Neem wissel-voetbaden. Die zorgen ervoor dat je bloedvaten zich openzetten en weer vernauwen en zo train je ze om snel te reageren op temperatuurschommelingen. Wissel 2 minuten in een warm(voet)bad af met enkele seconden in een koud bad en herhaal dit zo'n 8 keer. 6. Zit niet met je benen over elkaar. Dit belemmert een goede doorbloeding.

