Bij longemfyseem raken de longblaasjes aangetast en trap je almaar sneller op je adem. Een nieuwe techniek, waarbij klepjes worden ingeplant, pakt de ziekte aan.

Longemfyseem is een vorm van Chronisch Obstructief Longlijden (COPD) waarbij de longblaasjes die instaan voor de uitwisseling van zuurstof en koolstofmonoxide stukgaan. Zuurstof opnemen wordt dan moeilijker en ook het uitademen raakt verstoord, wat een benauwd en vermoeid gevoel geeft. De aandoening valt niet te genezen, maar dankzij een nieuwe techniek is er nu uitzicht op een veel betere levenskwaliteit.

Wat doet zo'n klep?

1 De arts brengt via de mond een slangetje, met daaraan een kleine luchtklep, tot in de luchttakken die naar het zieke longdeel leiden. Dat klepje werkt zoals een eenrichtingsventiel: bij het inademen sluit de klep af, zodat er geen lucht meer in de zieke longblaasjes stroomt. Maar er kan wel nog uitgeademde lucht uit stromen.

2 Door een aantal van deze ventielen aan te brengen, zal de zieke longkwab na verloop van tijd geen lucht meer bevatten en dus krimpen.

3 De resterende, nog gezonde longdelen krijgen nu meer ruimte om zuurstof op te nemen. De kortademigheid neemt af, de patiënt krijgt meer energie en zijn actieradius breidt uit.

De nieuwe techniek is niet voor alle patiënten geschikt en wordt in ons land voorlopig nog niet terugbetaald.