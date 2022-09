"Mijn kleinkind keerde terug van kamp met een hoofd vol luizen. In de apotheek vind je een massa producten, maar hoe bestrijd je die beestjes zonder te veel bijwerkingen? En moeten alle huisgenoten mee worden behandeld?"

Luizen zijn vervelende parasieten en eens je ze hebt, verdwijnen ze niet vanzelf, maar blijven ze zich voortplanten. Behandelen is dus een must! "Veruit de meest doeltreffende en huidvriendelijke aanpak is de nat-kam-methode. Enig nadeel: dit vergt wat tijd en inzet. Mensen denken onterecht dat een shampoo sneller en sterker werkt", weet apotheker Dieter Van De Looverbosch (Apotheek Grote Markt, Antwerpen).

...

Luizen zijn vervelende parasieten en eens je ze hebt, verdwijnen ze niet vanzelf, maar blijven ze zich voortplanten. Behandelen is dus een must! "Veruit de meest doeltreffende en huidvriendelijke aanpak is de nat-kam-methode. Enig nadeel: dit vergt wat tijd en inzet. Mensen denken onterecht dat een shampoo sneller en sterker werkt", weet apotheker Dieter Van De Looverbosch (Apotheek Grote Markt, Antwerpen). Belangrijk bij het natkammen is de juiste techniek en timing. Hiervoor heb je een fijne luizenkam nodig met maximum 0,2 tot 0,3 mm afstand tussen de tanden. "Een witte of metaalkleurige kam geniet de voorkeur omdat je daar de luizen het best op spot. Van kammen die elektrische stroomstootjes geven is niet bewezen dat ze luizen vlotter uitschakelen." Was de haren met een gewone shampoo, breng vervolgens een laag conditioner aan, en ontwar met een borstel of kam. "Door je haar goed vochtig te houden, klampen de luizen zich beter vast aan je haarvezels. Het is dus een fabeltje dat je tijdens het zwemmen makkelijk met luizen besmet kan raken." Laat je kleinkind het hoofd voorover buigen en start met fijnkammen op de hoofdhuid. Vertrek vanaf de nek en kam zo lok per lok door. Veeg telkens de kam af aan een stukje keukenpapier en verwijder opgeschepte luizen met een tandenstoker. Herhaal nu hetzelfde procedé maar dan zijdelings, van oor tot oor. Spoel tot slot de haren af en ontsmet de luizenkam door hem even onder te dompelen in water van 60°C. Alle luizen zijn nu verwijderd, maar nog niet de neten of eitjes. Die komen na zo'n zeven dagen uit. Je moet deze natkamoefening dus gedurende twee weken om de drie tot vier dagen herhalen om ook die nieuwe luizen te elimineren. "Is iemand in het gezin besmet, dan moeten alle huisgenoten mee behandeld worden. Ook als het niet jeukt. Luizen gaan niet altijd gepaard met gekriebel." Daarnaast zijn er drie groepen antiluizenshampoos en lotions op de markt. Vroeger werd al eens grof geschut - lees insecticiden - in de strijd gegooid. "Die zijn giftig voor luizen, maar die aanpak is vandaag niet meer aanbevolen. Luizen zijn in grote mate resistent geworden voor agressieve producten zoals malathion en permethrine en bovendien kunnen die de hoofdhuid irriteren." Producten met o.a. dimethicone kunnen wel een efficiënt alternatief bieden. "Die leggen een siliconen omhulsel rondom de luis, waarna die afsterft door zuurstofgebrek. Dat product laat je doorgaans 15 minuten inwerken, nadien spoel je het uit. Maar dit kan wel nevenwerkingen geven, zoals irritatie en roodheid. Bovendien moet je de kamer goed ventileren tijdens de behandeling, want dit is een licht ontvlambaar product." Voor behandelingen op natuurlijke basis, zoals lavendel-, citroen- of muntolie, is er weinig wetenschappelijke evidentie.