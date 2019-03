Leven zonder koelkast

Wie van ons heeft nog nooit gesakkerd op zijn koelkast omdat ze te klein was? Meestal zit het toestel na de wekelijkse boodschappen vol en wanneer we gasten verwachten propvol. We zijn geneigd om bijna alle versproducten in de koelkast te stoppen: fruit en groenten, zuivelproducten, bereide gerechten, sauzen, eieren, charcuterie, vlees, vis... We kunnen het ons nauwelijks anders voorstellen.

...