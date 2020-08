Bij hoge zomertemperaturen is voldoende afkoelen een must. Zo niet riskeer je een zonneslag of hitteslag waarbij je lichaamstemperatuur ernstig ontregeld geraakt. Je lichaamstemperatuur kan oplopen tot 40-42° C. Onmiddellijk ingrijpen is noodzakelijk!

Zelfs als je keurig op uur en tijd zonnecrème smeert is dat geen vrijgeleide om op warme dagen lange tijd in de zon te zitten. Ja zal dan misschien niet verbranden, maar wie niet tijdig verkoeling zoekt en onvoldoende drinkt, riskeert nog steeds een zonne- of hitteslag. Daarom is in slaap vallen in de zon echt uit den boze!

Ook zonder rechtstreekse zon, maar in een vochtige tropische warmte kan je een hitteslag oplopen. Zweten is immers een normale manier om ons lichaam af te koelen. Het verdampende zweet onttrekt warmte aan ons lichaam. In een vochtige warmte werkt dit afkoelingssysteem echter onvoldoende omdat het zweet niet kan verdampen.

Hetzelfde gebeurt wanneer je kledij draagt in synthetische stoffen die het verdampen van het zweet tegenhoudt. Dat, in combinatie met het feit dat ze te weinig drinken, stelt wel eens problemen bij ouderen op warme dagen.

(Sportieve) inspanning in een warme omgeving kunnen eveneens tot een hitteslag leiden. Denk maar even aan werken in een serre, werken in de nabijheid van een hittebron,...

Welke klachten?

Een zonne- of hitteslag herken je aan:

Stijging van de lichaamstemperatuur (kan oplopen boven de 40°C)

Misselijkheid

Duizeligheid

Hoofdpijn

Snelle hartslag (> 100 slagen/minuut)

Oppervlakkige ademhaling

In extreme gevallen: stuipen, bewustzijnsverlies en zelfs coma

Wat moet je doen?

Een milde hitteslag met lichte temperatuurverhoging kan je zelf aanpakken.

Ga onmiddellijk uit de zon of doe de persoon in kwestie onmiddellijk in de schaduw plaatsnemen.

Leg koele, natte handdoeken op het hoofd of in de nek.

Plaats de persoon bij een ventilator.

Laat veel water drinken met kleine slokjes.

Bij een ernstige hitteslag met hoge stijging van de lichaamstemperatuur, moet meteen de hulp van een arts of de hulpdiensten (112) ingeroepen worden. Ernstige gevallen kunnen gepaard gaan met stuipen, slapte, verwardheid en bewustzijnsverlies.

De lichaamstemperatuur moet zo snel mogelijk terug onder de 38°C worden gebracht. Brend de persoon zo snel mogelijk naar een koele of minstens schaduwrijke plaats. Doe in afwachting van de komst van de arts of de hulpdiensten zo veel mogelijk kleren uit en bedek de blote huid met natte, koele doeken. Je kan ook water druppelen, gieten of sproeien op de hele huid en tegelijk met een luchtbron blazen om verkoeling te brengen. Het gebruik van icepacks of het lichaam onderdompelen in water wordt afgeraden.

Geef de persoon in dit geval echter NIET te drinken.

Wat kan je doen om het risico op een hitteslag te beperken?

Drink voldoende

Draag een pet of een hoedje

Blijf niet te lang stil zitten in de zon

Draag lichte, ademende kledij

Laat bij warm weer nooit iemand achter in een afgesloten wagen, zeker geen kinderen!

