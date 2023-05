Weer of geen weer, we trekken graag onze wandelschoenen aan om eropuit te gaan. Maar hoe voorkom je als wandelfanaat blaren, likdoorns en ander voetenleed? Een medisch pedicure geeft tips.

Je ploft neer na een lange wandeling, trekt je schoenen en sokken uit en au - je voeten doen zeer. Besteed je als wandelaar wat tijd en aandacht aan de verzorging van je voeten, dan kun je pijnlijke klachten voorkomen en zorgen dat je ongehinderd door kunt wandelen. Wilma Sijbolts, medisch pedicure, legt uit hoe je je voeten gezond houdt.

Alles begint bij goede sokken

"Om je voeten gezond te houden tijdens het wandelen, zijn goede sokken cruciaal. Het aanbod aan wandelsokken is heel groot. Je vindt ze voor een paar euro bij de grotere supermarkt, maar ook voor een hele hoop geld bij de outdoorwinkel. Goede sokken hoeven niet duur te zijn; het materiaal is belangrijker dan de prijs. Kies in ieder geval niet voor katoenen sokken. Die worden snel nat, waardoor de huid van je voeten zacht wordt en je meer kans hebt op blaren. Wol, met name merinowol, is een goed alternatief. Dat zit comfortabel en kan veel vocht opnemen. Maar ook sokken waar polyester of polyamide in is verwerkt, zijn heel geschikt. Zorg wel dat je de juiste maat koopt: niet te klein, maar zeker ook niet te groot. Als de sokken slobberen, gaat de overtollige stof schuren in je schoen en kun je last krijgen van blaren of eelt. Heb je snel natte sokken, zorg dan dat je een extra paar bij je hebt om te wisselen tijdens je wandeling. Zo voorkom je dat je te lang met natte voeten doorloopt."

Modieuze schoenen zijn niet altijd de beste

"Voor schoenen is het wél vaak zinnig om wat meer uit te geven. Ga eens naar een goede schoenenzaak, waar ze je voeten bekijken en je helpen bij het kiezen van het juiste model wandelschoenen. Dit zijn niet altijd de mooiste exemplaren. Modieuze modellen hebben vaak een smalle pasvorm, maar je voeten hebben ruimte nodig in de schoen om de beweging van het lopen op te kunnen vangen. Loop je in de bergen, dan is die ruimte extra belangrijk om je voeten tijdens het stijgen en dalen goed af te kunnen wikkelen. Mijn beste tip voor een goed passende schoen: teken de omtrek van je voet op een vel papier, knip dat uit en leg het in je schoen. Je kunt het papier ook meenemen naar de winkel. Als de randen omkrullen, is de pasvorm niet goed. Ook een bezoek aan een podoloog kan zinnig zijn. Die kan een zooltje aanmeten voor in je schoenen om holle of platte voeten te corrigeren. Daarmee heb je minder snel last van je voeten tijdens het wandelen."

Gebruik tape of wandelwol om blaren te voorkomen

"Vooral in het begin van het wandelseizoen hebben veel mensen last van blaren. De huid van de voeten is dan niet meer zo gewend aan druk of wrijving. Voorkom blaren door kwetsbare delen van je voet zoals de hakken, de zijkant van je voet bij de kleine teen en de voorvoet (onder de bal van je voet) af te plakken met sporttape. Plak verschillende lagen over elkaar in de vorm van een rijtje dakpannen, dus steeds een stukje over elkaar. Let goed op dat de tape niet omkrult. Ook wandelwol helpt tegen blaren. Deze schapenwol is dun en los van structuur. Je kunt deze om je hiel of tussen je tenen draperen voordat je je wandelsokken aandoet. Het voorkomt drukplekken en absorbeert vocht. Wol heeft bovendien een thermische werking. Het houdt daardoor in de winter je voeten warm en zorgt in de zomer voor verkoeling. Sporttape en wandelwol koop je bij de betere drogist of sportwinkel."

Knip je teennagels in de vorm van je teen

"Er bestaat nogal wat verwarring over hoe je de nagels van je tenen moet knippen. In mijn praktijk zie ik geregeld mensen met een stootnagel aan de grote teen. De nagel is dan blauw en groeit soms omhoog. Vaak ontstaat een stootnagel als de groteteennagel is afgebroken of omdat de nagel te kort is. Ook te kleine schoenen kunnen een oorzaak zijn. Belangrijk is ook om de hoeken van je teennagels niet weg te knippen. Dan kan er namelijk een splinter van de nagel overblijven die kan ingroeien. Dat is erg pijnlijk. Knip je teennagel altijd mee met de vorm van je teen. Helemaal recht knippen hoeft dus niet. Gebruik geen huis-tuin-en-keukenschaar, maar een schaartje met ronde hoeken. Knip de teennagels als je net onder de douche vandaan komt, dan zijn ze wat zachter en gaat het makkelijker."

Eelt is goed, maar niet te veel

"Eelt heeft een belangrijke functie; het is een natuurlijk beschermlaagje op plekken waar de huid veel wrijving ondervindt. Maar als eelt te dik wordt of te droog, dan kan het een pijnlijke aangelegenheid worden. Er kunnen likdoorns ontstaan, in de volksmond ook wel eksterogen genoemd. Een likdoorn is een klein stukje eelt, zo groot als een speldenknop, dat in de huid groeit. Na verloop van tijd kan deze op een zenuw gaan drukken en pijn doen. Likdoorns voorkom je door te veel eelt weg te halen. Schaaf er met een eeltvijl of -rasp een laagje van af. Let wel op dat je niet te veel weghaalt, want dan is de huid minder goed beschermd."

Smeer je voeten elke dag in

"Door je voeten dagelijks met een goede crème in te smeren, houd je de huid soepel en voorkom je dat er kloven ontstaan in het eelt. Hoe droger de huid, hoe vetter de crème die je moet gebruiken. Goede voetcrème koop je bij de betere drogisterij en is meestal iets voller dan gewone bodycrème. Maar je kunt ook een handcrème gebruiken die lekker aanvoelt. Droog de huid tussen de tenen altijd goed af na het douchen. Kun je er niet goed bij, gebruik dan een föhn. Pas wel op dat die niet te heet wordt."

Ga naar de pedicure als het zelf niet meer lukt

"Voor sommige mensen is een bezoek aan de pedicure een noodzaak. Bijvoorbeeld als het zelf verzorgen van de voeten lastig is geworden door een ziekte. Bij mensen met diabetes vallen de zenuwen in de handen en voeten uit. Je voelt het dan niet meer als je een wondje aan je voet hebt en dat kan gevaarlijk zijn. De pedicure kan de voeten controleren en verzorgen. Het belang van goede voetverzorging wordt nog weleens onderschat. Als je in een vroeg stadium klachten aan je voeten signaleert, kunnen veel problemen later worden voorkomen. Dat een pedicurebehandeling ook nog eens prettig aanvoelt en je voeten er na afloop weer mooi uitzien is natuurlijk ook fijn meegenomen."

Bron: Plusonline.nl

