Elke nacht gedurende twee uur een aangename geur in je slaapkamer verspreiden, kan je geheugen een enorme boost geven. Neurowetenschappers zijn hoopvol over deze onschuldige techniek die het geheugen versterkt. Ze denken zelfs dat hun bevindingen iets kunnen betekenen voor het onderzoek naar dementie.

Bij de oudere volwassenen die aan het onderzoek hebben deelgenomen, werd een half jaar lang gedurende twee uur per nacht een geur verspreid in hun slaapkamer. En wat bleek? Hun geheugencapaciteiten schoten de hoogte in.

De onderzoekers, neurowetenschappers van de Universiteit van California (UCI), waren verrast door het resultaat: bij de mensen die werden blootgesteld aan de geuren zagen ze immers een toename van de cognitieve capaciteit met 226 procent, vergeleken met de controlegroep.

Geuren en geheugen

Volgens de wetenschappers is het al lang bekend dat er een sterke band is tussen geuren en het geheugen maar dat hun bevinding dit verband nu herleidt tot een eenvoudige, niet-invasieve techniek om het geheugen te versterken en mogelijk zelfs dementie af te remmen.

Aan het onderzoek deden mannen en vrouwen mee van 60 tot 85 jaar, zonder geheugenstoornissen. Allemaal kregen ze een verspreider met zeven vullingen met telkens een andere natuurlijke olie. De mensen in de controlegroep kregen dezelfde geurige oliën maar in veel kleinere hoeveelheden. Elke avond voor het slapengaan stopten ze een vulling in de diffuser die gedurende twee uur tijdens hun slaap werd geactiveerd.

De deelnemers uit de groep die de vullingen kregen met de volle hoeveelheid natuurlijke olie vertoonden een toename van 226 procent in cognitieve prestaties vergeleken met de controlegroep. Dit werd gemeten met een test met woorden die ook in andere onderzoeken gebruikt wordt om het geheugen te evalueren.

Dementie afremmen

Onderzoek had eerder al aangetoond dat het blootstellen van mensen met matige dementie aan veertig verschillende geuren, tweemaal per dag, hun geheugen en taalvaardigheden stimuleerde, depressie verminderde en hun reukvermogen verbeterde. Het team van UCI besloot daarop om deze kennis om te zetten in een eenvoudigere test en een niet-invasief hulpmiddel tegen de achteruitgang van het geheugen en dementie.

"Het reukvermogen en de cognitie nemen af boven de leeftijd van 60 jaar", zegt Michael Leon, hoogleraar neurobiologie. "Maar het is niet realistisch om mensen met cognitieve beperkingen dagelijks 80 flesjes met geurstoffen te laten openen, opsnuiven en sluiten. Dit zou zelfs moeilijk zijn voor mensen zonder dementie."

Daarom werd het aantal geuren teruggebracht tot slechts zeven en werden de deelnemers telkens aan slechts één geur blootgesteld. "Door het mogelijk te maken voor mensen om de geuren te ervaren terwijl ze slapen, elimineerden we de noodzaak om hier elke dag tijd voor vrij te maken tijdens de wakkere uren", zegt hoofdauteur Cynthia Woo.

"De reukzin is direct verbonden met de geheugencircuits van de hersenen", zegt neurobioloog Michael Yassa, die ook meewerkte aan het onderzoek. "Iedereen heeft al wel eens ervaren hoe krachtig aroma's zijn bij het oproepen van herinneringen, zelfs van heel lang geleden. Maar in tegenstelling tot de afname van ons zicht, dat we behandelen met brillen, of gehoorapparaten voor slechthorendheid, is er geen interventie voor het verlies van reukvermogen."

Het team wil de impact van de techniek bij mensen met cognitief verlies bestuderen. De onderzoekers hopen dat hun ontdekking zal leiden tot meer onderzoek naar therapieën die gebruikmaken van geuren en aroma's om het geheugen te verbeteren. Ze willen ook snel een product op de markt kunnen brengen voor thuisgebruik.

