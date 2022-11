Een internationale groep onderzoekers, waaronder het team van Prof. Jeroen Raes (VIB-KU Leuven Centrum voor Microbiologie), heeft aangetoond dat levensstijl langdurige effecten kan hebben op de samenstelling van het darmmicrobioom.

De meeste onderzoeken naar het menselijke darmmicrobioom zijn van korte duur. We weten bijvoorbeeld veranderingen in de samenstelling van het microbioom door voeding ongeveer twee dagen aanhouden. Of onderzoekers nemen een momentopname van een grote groep mensen om te zien hoe verschillen in omgeving en levensstijl samenhangen met verschillen in het microbioom.

Dit maakt het een uitdaging om iets te zeggen over de mogelijke langetermijneffecten van verschillende gebeurtenissen en levensstijlkeuzes. Om daar meer over te weten te komen, bestudeerde het team van Prof. Jeroen Raes (VIB-KU Leuven Centrum voor Microbiologie) het darmmicrobioom van deelnemers aan het Bruneck Study-cohort. De Bruneck-studie verzamelde ook klinische, demografische, levensstijl- en voedingsgegevens van 304 Italiaanse mannen en vrouwen gedurende 26 jaar.

Jeroen Raes © VIB/Raisa Vandamme

Samen met collega's van de Medische Universiteit Innsbruck (Oostenrijk) en het Ziekenhuis van Bruneck (Italië) analyseerde het Raes-team hoe levensgebeurtenissen en levensstijlkeuzes het microbioom op de lange termijn beïnvloeden.

Het belang van je persoonlijke geschiedenis

De onderzoekers ontdekten dat verschillende historische leefstijlfactoren - medicatiegeschiedenis, fysieke activiteit, voedingsgewoonten in het verleden, en bloedwaarden - de samenstelling van het huidige darmmicrobioom beïnvloeden.

Veranderingen in iemands medicatiegeschiedenis en hemoglobineniveaus in de loop van de tijd waren bijvoorbeeld gekoppeld aan de samenstelling van het huidige microbioom. Langdurige behandeling met bètablokkers ging gepaard met het hebben van een inflammatoir enterotype (een specifieke soortsamenstelling van het microbioom). Coprococcus, een bacterie die eerder verband hield met ijzertekort, werd ook in verband gebracht met hemoglobinewaarden, een bloedbestanddeel dat ook ijzer nodig heeft. Lichaamsbeweging door het leven heen had dan weer positieve effecten op de gastheer en het microbioom, waardoor de overvloed aan nuttige bacteriën die butyraat produceren, toenam. Dit molecuul voedt de cellen in de darmwand en vermindert ontstekingen.

Prof. Jeroen Raes vat het als volgt samen: "Dit werk suggereert dat levenskeuzes niet alleen invloed hebben op je dagelijkse darmmicrobioom, maar ook die van je toekomstige darmflora."

