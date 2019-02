Laat het (weer) smaken

Laat het smaken! We wensen het onze tafelgenoten dagelijks toe. Want smaak zorgt ervoor dat we van eten en drinken genieten. De sensatie ontstaat wanneer voedsel in je mond een chemische reactie aangaat met de duizenden smaakpapillen verspreid over je tong en keel. Maar smaak is complexer dan wat zich bij elke hap op je tong afspeelt, weet dr. Sanne Boesveldt (hoofddocent, Wageningen University, Nederland en wetenschapper aan het Reuk- en Smaakcentrum, Ziekenhuis Gelderse Vallei). "Je tong staat maar voor een klein deel van je smaakwaarneming in. Je smaakpapillen bestaan uit groepjes cellen die het smaaksignaal aan je hersenen doorgeven. Ze onderscheiden de vijf basissmaken als die opgelost zitten in speeksel: zout, zuur, bitter, zoet en umami (hartig). Maar het overgrote deel van je smaakbeleving gebeurt via je reukvermogen. Wat koffie als koffie doet smaken, komt door wat je gelijktijdig ruikt. Drink maar eens koffie met je neus dichtgeknepen: wat je dan proeft, is vooral bitter. Bij een verstopte neus ervaar je pas goed het effect van ruiken. Heel vaak is een verstoorde smaak het gevolg van een reukprobleem", legt dr. Sanne Boesveldt uit.

