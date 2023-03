Een traditioneel mediterraan dieet - rijk aan fruit, groenten, volle granen en gezonde vetten - kan het risico op dementie met bijna een kwart helpen verminderen. Dat blijkt uit een grootschalige Britse studie.

Mensen die een mediterraan dieet volgen lopen tot 23 procent minder risico op dementie, stelt de studie in BMC Medicine. Het onderzoek is een van de grootste in zijn soort, met gegevens van meer dan zestigduizend Britten die bijna tien jaar werden gevolgd. In die tien jaar tekenden de onderzoekers 882 gevallen van dementie op.

"Dementie beïnvloedt het leven van miljoenen mensen over de hele wereld en de mogelijkheden om de ziekte te behandelen zijn momenteel erg beperkt", zegt Oliver Shannon, docent Menselijke Voeding aan de Universiteit van Newcastle. "Manieren vinden om ons risico op het ontwikkelen van dementie te verminderen, is dus een belangrijke prioriteit. Onze studie wijst uit dat een meer mediterraan dieet een strategie kan zijn om dat risico te verlagen."

Genetisch risico

Het was al geweten dat ook genetische factoren een belangrijke rol spelen bij het risico op de ziekte. Maar uit het onderzoek blijkt dat ook voor mensen met een hoger genetisch risico het mediterraan dieet kan helpen.

"De bevindingen van deze grootschalige studie onderstrepen de voordelen van een mediterraan dieet, rijk aan fruit, groenten, volle granen en gezonde vetten voor de gezondheid van de hersenen op lange termijn", zegt Janice Ranson, onderzoekers aan de Universiteit van Exeter. "Het beschermende effect van dit dieet was duidelijk, ongeacht het genetische risico van een persoon. Dit is dus een verstandige levensstijlkeuze voor mensen die gezonde voedingskeuzes willen maken én hun risico op dementie willen verminderen."

De auteurs wijzen er wel op dat de analyse zich beperkt tot deelnemers die hun etnische achtergrond als wit, Brits of Iers hebben gerapporteerd, en dat er nog meer onderzoek nodig is naar mensen met een andere etnische afkomst.

