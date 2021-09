Kruidenthee is een uitstekende drank, gezond en rustgevend. Maar om er het beste uit te halen, moet je de thee bereiden zoals het hoort en je planten goed uitkiezen...

Zijn alle niet-giftige planten bruikbaar voor kruidenthee?

Neen. Hoewel er een aantal planten zijn die actieve ingrediënten bevatten die goed zijn voor de gezondheid of het mogelijk maken om de intensiteit van bepaalde symptomen te verminderen, mogen ze niet allemaal in de vorm van kruidenthee worden geconsumeerd. Om de eenvoudige reden dat sommige plantaardige moleculen niet hittebestendig zijn, of niet oplosbaar zijn in water en in de bladeren of bloemen zullen blijven, zelfs wanneer je ze laat macereren! Een voorbeeld? Ginko Biloba, waarvan de bladeren soms worden verkocht in de vorm van kruidenthee vanwege hun vermeende gunstige invloed op de bloedcirculatie of hun anti-aging effect. 'In werkelijkheid zijn de belangrijkste actieve ingrediënten van Ginko Biloba niet oplosbaar in water', vertelt Ellen Desmecht, herboriste in Brussel. 'Afhankelijk van de plant is het daarom soms beter om ze te gebruiken in de vorm van etherische oliën, hydro-alcoholische extracten of in capsules.'

'Omgekeerd zijn bepaalde planten interessanter in kruidenthee dan in andere vormen', wil Aline Mercan, fytotherapeute benadrukken. 'Dit is met name het geval voor rozemarijn, waarvan de beschermende invloed op de lever goed aangetoond is voor kruidenthee, maar afwezig is in etherische olie. Kruidenthee moet daarom worden gerehabiliteerd als een vorm van fytotherapie op zich.' Probleem: het is niet altijd gemakkelijk om betrouwbare informatie te vinden over de beste manier om planten te consumeren, vooral omdat de wetenschappelijke literatuur het onderwerp nog links laat liggen en het internet wemelt van tegenstrijdige informatie. De makkelijkste manier is om advies in te winnen bij een vertrouwde kruidenkundige of fytotherapeut...

Kunnen we de wortels of schors gebruiken in kruidenthee?

Strikt genomen worden voor kruidenthee kwetsbare plantendelen, zoals bladeren of bloemen, enkele minuten in kokend water ondergedompeld, na het uitschakelen van de warmtebron. Bij planten waarvan de wortels (bijv. zoethout), bast of spint (bijv. kaneel) worden gebruikt, kunnen door een dergelijk proces niet voldoende actieve ingrediënten worden vrijgesteld om een aantoonbaar effect te hebben. 'We geven dan de voorkeur aan het afkooksel, dat erin bestaat de plant een bepaalde tijd te laten koken, of koude maceratie, die erop gericht is de plant lange tijd in koud water te laten trekken', legt Aline Mercan uit. Deze laatste methode wordt eerder zelden gebruikt maar bijvoorbeeld wel voor gember."

Kun je zelf kruidenthee maken?

Als je geneeskrachtige planten in de tuin hebt staan, kom je misschien in de verleiding om ze zelf te drogen, zodat je ze als kruidenthee kunt gebruiken, buiten het seizoen waarin ze vers beschikbaar zijn. Hoewel het proces zelf niet ingewikkeld lijkt, is een waarschuwing hier toch op zijn plaats. 'Drogen is een zeer belangrijke stap: slecht gedroogd, kunnen sommige planten gevaarlijk zijn', waarschuwt Aline Mercan. 'Ze zouden kunnen fermenteren of bepaalde actieve ingrediënten kunnen worden omgevormd: bepaalde planten kunnen zo bijvoorbeeld een antistollingseffect krijgen. Doe liever een beroep op een professional of volg een korte opleiding voordat je je eigen kruidenthee maakt. In dezelfde geest is het ook belangrijk om de traceerbaarheid en de kwaliteit van de gedroogde planten die we in de handel kopen te controleren!'

