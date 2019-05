Opvliegers en nachtelijke zweetbuien behoren tot de meest vervelende en slopende menopauzeklachten. Onderzoekers stelden vast dat krachttraining kan helpen om ze terug te dringen. Daarmee lijkt er een alternatief gevonden voor wie geen hormonale substitutie therapie kan of wil nemen.

Kracht- of weerstandstraining is al een tijdje aanbevolen voor vrouwen in de menopauze omdat het een positief effect heeft op hun globale gezondheid. Zo stimuleert deze bewegingsvorm het versterken en onderhouden van de spieren wat helpt om hartaandoeningen te voorkomen, botverlies (osteoporose) en kanker tegen te gaan en om het gewicht onder controle te houden. Nieuw is het inzicht dat deze manier van trainen ook invloed heeft op opvliegers en de typische nachtelijke zweetaanvallen die vaak tot slaapstoornissen leiden. Onderzoekers van de Linköping universiteit (Zweden) deden een test bij 58 vrouwen die kampten met milde tot ernstige aanvallen van opvliegers en nachtelijk zweten. De vrouwen werden willekeurig opgedeeld in twee groepen, waarvan de ene weerstandstraining kreeg, terwijl de controlegroep geen andere fysieke activiteiten deed. Niemand van de vrouwen die aan de studie deelnamen, had vooraf hormonale substitutie therapie genomen. Ze waren ook niet gewend om aan krachttraining te doen.

Work- out

De groep die het krachttrainingsprogramma kreeg voorgeschoteld, volgde driemaal per week een sessie van 45 minuten. Zowel oefeningen met gewichten als oefeningen waarbij het eigen lichaam als weerstand werd gebruikt, kwamen daarbij aan bod. Het programma begon rustig en werd stapsgewijs opgebouwd naar een steeds uitdagender niveau en zwaardere gewichten. Bij de start van de studie rapporteerden de vrouwen dagelijks gemiddeld 7,5 opvliegers of nachtelijke zweetbuien. Na 15 weken van training was dit teruggevallen tot een niveau van 4,5 episodes per dag terwijl dat aantal bij de controlegroep quasi onveranderd was gebleven. Bovendien waren de opvliegers bij de geoefende dames minder hevig van aard.

Borstkankerpatiënten

Deze hoopgevende resultaten maken duidelijk dat deze aanpak mogelijk een goed alternatief kan bieden voor vrouwen die geen hormonen kunnen of willen nemen zoals borstkankerpatiënten. Daarvoor is een vervolgonderzoek nodig. Belangrijke tip van de onderzoekers aan vrouwen die met krachttraining willen starten, is om dit geleidelijk en onder begeleiding op te bouwen. Op die manier kan je blessures vermijden en de juiste technieken aanleren, zodat je nadien kan opbouwen en de weerstand verhogen.