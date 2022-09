Misschien eet je niet te veel suiker of zetmeelhoudende producten, maar eet je die simpelweg verkeerd. Biochemicus Jessie Inchauspé legt uit hoe je deegwaren en zoetigheid op het menu zet, zonder de nadelen.

In trendy diëten zijn suikers, en bij uitbreiding koolhydraten, kop van jut. Je moet ze schrappen, of zoveel mogelijk mijden, want je wordt er dik van en ze brengen je lichaam vroegtijdig schade toe, wordt gezegd. Onterechte kritiek, stellen voedingsdeskundigen, die van leer trekken tegen onevenwichtige en ongezonde diëten. Want glucose - een monosacharide die we uit suiker halen of het resultaat is van de afbraak van zetmeel - is net de belangrijkste brandstof van je lichaam. Glucose (nagenoeg) volledig bannen is dus een zeer slecht idee. Een stelling die Jessie Inchauspé, biochemicus gespecialiseerd in voedingsleer, volmondig bijtreedt in haar bestseller Glucose revolutie. "Je cellen hebben glucose nodig", bevestigt ze. "Alleen is je lichaam gemaakt om glucose uit groenten en fruit te halen. Door de eeuwen heen is de mens echter die planten gaan selecteren die de meeste koolhydraten bevatten, om er daarna suikers uit te extraheren en geraffineerde producten mee te bereiden." En net daar wringt volgens Jessie Inchauspé het schoentje: moderne maaltijden zorgen ervoor dat glucose te snel en massaal in je bloed terechtkomt, met een bruuske en felle stijging van je bloedsuikerspiegel tot gevolg. En zulke bloedsuikerpieken werken ontstekingsprocessen en lichaamsveroudering in de hand. Volgens de biochemicus, die haar beweringen staaft met tal van wetenschappelijke studies, veroorzaken of verergeren buitensporige bloedsuikerpieken heel wat ongemakken, gezondheidsproblemen en vaak voorkomende ziektebeelden: chronische vermoeidheid, plotse trek op de raarste momenten, migraine... en op langere termijn huidaandoeningen, vroegtijdige veroudering, depressie, een verhoogd risico op hartziekten, kanker en dementie. Een enorm probleem voor de volksgezondheid, aangezien momenteel 90% van de Amerikanen - dé junkfoodkampioenen - te kampen heeft met buitensporige bloedsuikerpieken. "Glucose en wij, da's een beetje als water en planten: zonder water kan een plant niet overleven, maar geef je een plant te snel en te veel water, dan wordt hij geel en kwijnt hij weg." Met behulp van een sonde, waarmee ze voortdurend haar bloedsuikerspiegel kon meten, en een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, experimenteerde Jessie Inchauspé met verschillende eetpatronen en voedselcombinaties. Bedoeling: uitzoeken hoe ze haar bloedsuikercurve zo vlak mogelijk kon krijgen. "Het was nooit mijn bedoeling om voedingsproducten te verbieden - ik wil deegwaren en chocoladetaart blijven eten -, wel om biochemische principes te vinden die ons kunnen helpen ons beter te voelen, zonder dat we onszelf van alles moeten ontzeggen." Uit haar experimenten distilleerde ze een tiental tips die weinig beperkingen opleggen en je vrij makkelijk in de praktijk kan brengen om je bloedsuikerspiegel te reguleren (lees ook: 10 tips voor je suikerspiegel), zonder je eetgewoonten daarom ingrijpend te wijzigen. Sommige aanbevelingen zijn de logica zelve en rijmen met een gezond voedingspatroon, andere zijn een pak verrassender. Zo raadt de biochemicus aan voor elke maaltijd een eetlepel azijn op te drinken in de vorm van groentevinaigrette, hetzij puur, hetzij verdund, en met een rietje om je tandglazuur te beschermen. "Het azijnzuur in de azijn heeft een dubbele en wetenschappelijk bewezen werking: het vertraagt de afbraak van zetmeel tot glucose en het stimuleert de spieren om sneller glucose te gebruiken", legt ze uit. Een reflex die je jezelf kan aanleren, net als je maaltijden opsplitsen per voedselcategorie of een zoet ontbijt vervangen door een hartig alternatief. Vergeet dus de ontbijtgranen, het sinaasappelsap en wit brood met choco: dergelijke suikerinname 's ochtends veroorzaakt volgens Inchauspé een kettingreactie van onbedwingbare trek en plotse vermoeidheid, die de hele dag aanhoudt! Ben je een echte zoetekauw? Geen nood: je kan nog altijd zoetigheid eten zonder dat je bloedsuikerspiegel door het dak gaat, door een zoete lekkernij als toetje te eten in plaats van als tussendoortje of vieruurtje. En snoep met mate, maar dat wist je al!Meer lezen: Glucose revolutie, Jessie Inchauspé, Fontaine Uitgevers, 22,99 euro.