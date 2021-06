Kom op tegen Kanker wil in kaart brengen in welke mate seksualiteit tijdens en na kanker bespreekbaar is met zorgverleners. Daarom is de organisatie op zoek naar getuigenissen.

Kanker of een kankerbehandeling kunnen vaak gevolgen hebben voor het seksueel en intiem leven van patiënten en ex-patiënten. Er kunnen klachten - zowel fysiek als mentaal - optreden door de behandeling zelf of door neveneffecten.

De gevolgen op seksueel vlak worden best besproken met zorgverleners. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend, stelt Kom op tegen Kanker vast. Zowel zorgverleners als patiënten blijken drempels te ervaren om seksualiteit ter sprake te brengen. Terwijl het volgens seksuologe Kristel Mulders juist belangrijk is om dit te bespreken. "Door dit van bij de start van de behandeling te bespreken, kunnen een aantal koppels er zelf mee aan de slag en kunnen ze sommige problemen voorkomen", klinkt het.

Kom op tegen Kanker wil die problematiek in kaart brengen en roept daarom kankerpatiënten, ex-patiënten en hun partners op om te getuigen in hoeverre de gevolgen van kanker bespreekbaar zijn met zorgverleners. Bedoeling is uiteindelijk beleidsaanbevelingen te formuleren voor een betere zorg rond seksuele problemen tijdens en na kanker.

Getuigen kan (anoniem), zowel op komoptegenkanker.be/durftevertellen als via de Kankerlijn op het gratis nummer 0800 35 445.

