Parfums die in België, Nederland en Denemarken veel worden verkocht, bevatten schadelijke chemische stoffen. Dat blijkt uit onderzoek van Kom op tegen Kanker, Stichting Tegengif uit Nederland en de Deense consumentenbond.

In het rapport 'What's that smell: problematic chemicals in perfume' signaleren de organisaties dat de huidige regelgeving consumenten onvoldoende beschermt tegen de blootstelling aan schadelijke chemische stoffen via parfums en andere geparfumeerde verzorgingsproducten.

De organisaties selecteerden 20 parfums op basis van populariteit en vergeleken de ingrediënten met lijsten voor zorgwekkende stoffen van onder andere de Deense overheid en de Europese Commissie. In de 20 parfums van bekende merken zoals Giorgio Armani, Hugo Boss, Lancôme en Zadig&Voltaire werden 26 zogeheten problematische stoffen aangetroffen. Dat zijn chemische stoffen die in verband worden gebracht met een verstoring van de hormonenbalans, een verminderde vruchtbaarheid, allergieën...

Twee problematische stoffen

In verschillende parfums werd de stof ethylhexyl methoxycinnamate aangetroffen. Deze stof wordt in verband gebracht met verstoring van de hormonenbalans. De stof is daarnaast moeilijk afbreekbaar in het milieu, waardoor ze wereldwijd in drinkwater gevonden wordt.

In één parfum werd de geurstof butylphenyl methylpropional gevonden. Annelies den Boer, voorzitter Stichting Tegengif legt uit waarom deze stof zo schadelijk is. 'Butylphenyl methylpropional is naast hormoonverstorend ook reproductietoxisch, dat betekent dat je er onvruchtbaar van kunt worden of dat het tot afwijkingen in de ontwikkelingen van de foetus of embryo kan leiden Gelukkig geldt er vanaf 1 maart 2022 een verbod op het gebruik van deze stof in cosmetica op de Europese markt.'

"Langdurige blootstelling aan hormoonverstorende stoffen, zelfs in lage doses, kan bijdragen aan het ontstaan van sommige borstkankers. Daarom is het cruciaal om zo weinig mogelijk te worden blootgesteld aan deze chemische stoffen", zegt Ann Gils, directeur preventie en vroegopsporing bij Kom op tegen Kanker. De organisatie roept de overheid dan ook op om dringend werk te maken van de uitvoering van het nationaal actieplan voor hormoonverstoorders.

Concrete tips

Kom op tegen Kanker geeft enkele tips mee:

Geef de voorkeur aan parfumvrije verzorgingsproducten, gebruik enkel parfum voor een speciale gelegenheid en verstuif het op je kleding in plaats van op je huid.

Zoek naar verzorgingsproducten met het EU Ecolabel. Stoffen met hormoonverstorende eigenschappen zijn sinds oktober 2021 niet meer in toegelaten.

Gebruik apps zoals de Yuka app waarmee je je verzorgingsproduct scant en je onmiddellijk alle informatie over het product krijgt. Zo kun je als consument een geïnformeerde beslissing maken over welke producten je al dan niet gebruikt.

