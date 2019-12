Kankerpatiënten die thuis sondevoeding nodig hebben, betalen hiervoor tot 900 euro per maand uit eigen zak. Kom op tegen Kanker pleit voor een betere terugbetalingsregeling: 'Laat patiënten niet opdraaien voor de bijkomende kosten aan voeding die een ziekte met zich meebrengt.'

Sommige kankerpatiënten kunnen na hun behandeling onvoldoende voedsel innemen. Het gaat om mensen met een hoofd-halstumor of slokdarmkanker en patiënten met ernstig verminderde eetlust. Om hun gewichtsverlies te beperken en opnieuw op kracht te komen, krijgen ze dan sondevoeding toegediend. In het ziekenhuis zit sondevoeding inbegrepen in de dagprijs en kost het de patiënt niets extra. Dat ligt anders voor sondevoeding in de thuiszorg. Het RIZIV komt tussen in de kostprijs maar niet volledig. Wie thuis sondevoeding krijgt, moet zo al gauw tussen de 240 en 900 euro per maand ophoesten. 'Ongehoord', vindt Kom op tegen Kanker. De organisatie pleit voor een betere terugbetaling.

'Kankerpatiënten die thuis sondevoeding krijgen, betalen maandelijks tot vier keer meer aan voeding en drank dan de gemiddelde Vlaming', stelt Ward Rommel, verantwoordelijke Zorg & Behandeling van Kom op tegen Kanker. 'Het kan niet dat patiënten financieel opdraaien voor de gevolgen van hun ziekte. Daarom vragen wij het RIZIV om alles boven de normale uitgave aan voeding en drank terug te betalen.'

Daarnaast wil Kom op tegen Kanker de prijs drukken die kankerpatiënten zelf aan sondevoeding moeten betalen, door de patiënten in de thuissituatie zelf de goedkoopste firma of het goedkoopste type kwaliteitsvolle sondevoeding te laten kiezen, los van de firma of de merken die in het ziekenhuis worden aangeboden. Neutrale en goede informatie is daarin cruciaal. Oncodiëtisten kunnen patiënten die correcte informatie geven.

Terugkerend item bij het Kankerfonds

Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker behandelt regelmatig dossiers waarin de kost voor sondevoeding opduikt. André Caluwaert (76 jaar) is in 2018 behandeld voor mondbodemkanker. Hij diende een aanvraag in bij het Kankerfonds voor een ziektekost van 4663,64 euro. Meer dan de helft daarvan betaalde hij aan sondevoeding. 'De kosten voor de sondevoeding lopen in mijn geval soms op tot 400 euro per maand. Met een inkomen niet ver boven de armoedegrens is dat een zware kost om te dragen', zegt André. 'Een betere terugbetaling zou een goede zaak zijn, voor mij en alle andere kankerpatiënten voor wie de sondevoeding geen keuze maar een noodzaak is.'