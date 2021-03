De Kliniek Sint-Jan in Brussel pleit ervoor dat obesitas en de chirurgische ingrepen om dit tegen te gaan niet langer als niet-urgent beschouwd worden. De coronacrisis heeft bovendien nogmaals de gevoeligheid hierrond duidelijk gemaakt. Mensen met obesitas zijn namelijk gevoeliger voor een slechte prognose wanneer ze besmet worden met covid-19.

"Obesitas of zwaarlijvigheid is een complexe chronische ziekte die niet simpelweg door dieet en sport kan worden gecorrigeerd. Zwaarlijvigheid kan ervoor zorgen dat patiënten te kampen krijgen met ernstige lichamelijke, psychische en sociale problemen", verklaren dr. Julien Mahieu en dr. Maxime Mairiaux van Kliniek Sint-Jan.

De ziekte is wel degelijk behandelbaar, maar het vereist een specifieke medische of chirurgische behandeling en een opvolging op lange termijn. Obesitaschirurgie, zoals de gastric bypass, mag volgens de artsen niet langer gezien worden als een niet-urgente "troostoperatie". De ziekte kan tot fatale complicaties leiden. En vandaag zien we bijvoorbeeld dat mensen met overgewicht extra gevoelig zijn voor een slechte prognose wanneer ze getroffen worden door covid-19.

Logischerwijs heeft de lockdown ook invloed gehad op de obesitaschirurgie. Toen niet-dringende ingrepen verplicht werden uitgesteld, kon van tientallen obesitaspatiënten de operatie niet plaatsvinden. Bij meer dan de helft (54 pct) van deze patiënten nam het lichaamsgewicht toe. Een op drie (30 pct) verloor gewicht tijdens de lockdown, en bij 16 pct bleef het lichaamsgewicht stabiel.

De gastric bypass is van alle chirurgische behandelingen die momenteel beschikbaar zijn, degene die de beste resultaten oplevert wat betreft gewichtsverlies op lange (5 jaar en meer) en zeer lange (10 jaar en meer) termijn.

