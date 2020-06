Microgreens, kiem- en microgroenten dus, kan je al na een paar dagen oogsten. Deze zeer jonge scheuten zijn heuse smaakbommetjes, boordevol nutriënten.

Vitaminen en mineralen

Hoeveel mineralen en vitaminen kiem- en microgroenten bevatten, hangt niet alleen af van de plantensoort, maar ook van de kweekomgeving en de groeiomstandigheden. Deze groenten bevatten doorgaans hoge concentraties calcium, magnesium, ijzer, zink, selenium, fenolverbindingen (antioxidantia), provitamine A en vitamine E, C en K1 (die laatste beïnvloedt de stolling, vraag dus raad aan je arts als je bloedverdunners neemt). Om er baat bij te hebben, moet je er wel genoeg van eten! Microgreens hebben ook een uitgesproken smaak. Radijskiemen bijvoorbeeld zijn best wel pikant. Ze op het menu zetten is dus vooral een kwestie van smaak!

Kwetsbare superfood

Afhankelijk van de soort, bevatten kiem- en microgroenten vier tot veertig keer meer nutriënten dan volwassen planten. En dat is niet hun enige troef. Je kan ze ook makkelijk en snel thuis kweken: een bokaal met water (kiemgroenten) of een schaaltje met keukenpapier of wat potgrond (microgroenten) in je keuken volstaat.

Toch moet je voorzichtig te werk gaan, want microgreens slaan makkelijk vervuilende stoffen op en het afweersysteem van deze jonge plantjes is nog niet volledig ontwikkeld, waardoor er zich ziekteverwekkende bacteriën (zoals E. coli) en zware metalen kunnen opstapelen.

Kijk dus goed uit waar je de zaden haalt en zorg voor hygiënische kweek-omstandigheden. Vooral omdat je kiem- en microgroenten doorgaans nauwelijks wast en rauw eet!

Daarbij komt nog dat de nutriënten in deze piepjonge scheuten razendsnel worden afgebroken. Je moet ze dus meteen nadat je ze oogst opeten. Na twee tot vijf dagen blijft er van hun voedingswaarde nagenoeg niets over. Vooral microbroccoli blijkt bijzonder kwetsbaar

Met dank aan Serge Pieters, professor dieetleer aan de Haute École Léonard de Vinci .

De Microgreens top 3 Deze microgreens zijn het rijkst aan vitamine C, K1 en E. Rode kool

Amarant

Radijs (meer bepaald groene radijs of daikon microgreen)

