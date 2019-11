De gemiddelde Vlaming haalt amper 4,9/10 wanneer gepeild wordt naar zijn/haar kennis over diabetes. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Diabetes Liga. Naar aanleiding van de 29ste editie van Wereld Diabetes Dag op 14 november, wil de organisatie de grootste misverstanden rond diabetes uit de wereld helpen.

In Vlaanderen leven naar schatting 500.000 mensen met diabetes (type 1 of type 2) en om de 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de levenslange diagnose 'diabetes'. Het aantal mensen met diabetes blijft onrustwekkend toenemen.

Naar aanleiding van Wereld Diabetes Dag op 14 november, deed de Diabetes Liga onderzoek naar de kennis van de Vlaming over diabetes. In juni 2019 werden 1000 Vlamingen door iVox bevraagd. Uit de cijfers blijkt dat zo'n 45 % van de Vlamingen onvoldoende kennis heeft over diabetes. Zelfs bij wie regelmatig geconfronteerd wordt met diabetes doordat hij/zij iemand met diabetes kent in zijn/haar directe omgeving, valt het op dat de kennis over diabetes merkwaardig genoeg ook ondermaats is. Met een score van 5,4/10 doen ze niet veel beter dan het gemiddelde.

3 op de 10 Vlamingen geven aan niet te weten wat diabetes juist inhoudt. Slechts 6 op de 10 is ervan op de hoogte dat diabetes een chronische ziekte is. Bijna de helft van de Vlamingen slaat de bal compleet mis wanneer het over de verschillen tussen type 1 en type 2 diabetes gaat.

Suiker onterecht als grote boosdoener beschouwd

Slechts een kleine minderheid van de Vlamingen weet alle risicofactoren voor diabetes correct te benoemen. Nog altijd wordt suiker onterecht als grote boosdoener beschouwd: bij 40 % van de deelnemers in het onderzoek, leeft namelijk nog steeds het klassieke beeld dat je diabetes krijgt door teveel suiker te eten. Toch weten anderzijds bijna 9 op de 10 Vlamingen, dat wanneer je diabetes in de familie hebt, je extra risico loopt om zelf de aandoening te krijgen.

Symptomen en behandeling onvoldoende begrepen

De helft van de Vlamingen weet dat diabetes in het begin soms zonder duidelijke symptomen verloopt. 3 op de 5 Vlamingen weten verder dat dorst hebben en vaak moe zijn, kunnen wijzen op diabetes. Minder gekend is het feit dat onverklaarbaar gewichtsverlies en terugkerende infecties ook symptomen van diabetes kunnen zijn. Respectievelijk 30% en 27% van de respondenten hadden weet van deze symptomen.

Het is ook pover gesteld met de kennis over de behandeling van diabetes. 1 op de 2 Vlamingen is overtuigd dat je het wel voelt als je suikerspiegel niet onder controle is. Bijna evenveel mensen denken onterecht dat wie insuline moet inspuiten, een zwaardere vorm van diabetes heeft dan wie enkel pilletjes moet innemen. Tot slot denkt 1 op de 2 Vlamingen dat diabetes behandeld wordt met een streng dieet, terwijl het gaat om een gezonde en evenwichtige voeding die voor iedereen geldt.

Test zelf jouw kennis over diabetes met de Diabetes Mythemeter

De Diabetes Liga lanceert daarom de Diabetes Mythemeter. Iedereen kan vanaf 14 november 2019 via deze online tool zijn/haar kennis over diabetes testen. Op die manier hoopt de Diabetes Liga om enkele hardnekkige mythes rond diabetes te ontkrachten en de kennis rond diabetes breed te verspreiden.