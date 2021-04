De gefermenteerde melkdrank met roots in de Kaukasus, is prima verteerbaar en een heuse probioticabom. Zelfs wie lactose niet of moeilijk verdraagt, mag kefir drinken.

Melk met belletjes

Kefir is melk waar bewust een kolonie melkzuurbacteriën en gisten aan toegevoegd werden. Die laatste ontwikkelen zich verder in het vocht waardoor fermentatie optreedt. Resultaat: er komt melkzuur vrij en ook koolzuur. Die bezorgen kefir zijn typische lichtzure smaak en fijne belletjes. Verder wordt ook een deel van de melksuikers omgezet in ethanol. Maar niet in die mate dat je van kefir meteen dronken wordt. Hij bevat hoogstens 0,5 tot 2% alcohol, en meestal gaat het om iets minder dan 1%. Al is dat wel een reden om kefir af te raden als je om medische redenen volstrekt geen alcohol mag drinken. Kefir krijgt soms het label superfood opgekleefd. Zo zou de drank kanker helpen voorkomen. Maar met dergelijke claims kijk je toch maar beter uit, want er is absoluut geen wetenschappelijk bewijs voor! Vast staat wél dat kefir gezond is. Dat komt door de vele bacteriën - zeker wanneer je deze drank kort na het fermentatieproces drinkt - en door de probiotica, die uiterst nuttig zijn voor het herstel en/of de groei van een gezonde darmflora. Verder bevat kefir alle interessante micronutriënten die je ook in melk terugvindt: calcium, fosfor, vitamine B. Nog een voordeel van kefir: hoewel de drank lactose bevat, mag je hem toch drinken als je deze suiker niet of moeilijk verteert. En dat is toch 15% van de westerse bevolking. De bacteriën in kefir ruimen het overgrote deel van de lactose namelijk op. Wat overblijft, is door de werking van de bacteriën veel beter verteerbaar. Een troef van formaat, want als je lactose-intolerant bent, kan je toch beter niet álle lactose schrappen. De melksuiker is immers een probioticum waar je darmflora mee gebaat is. Vandaar de raad om kefir geleidelijk in je voedingspatroon op te nemen. Zo gun je je lichaam de tijd om aan de drank te wennen. En nog een laatste troef van formaat: je kan kefir makkelijk en snel zelf bereiden. Het recept vind je hier.