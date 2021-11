De rol van voeding bij chronische aandoeningen zoals diabetes, hartaandoeningen of kanker is al uitgebreid onderzocht. De veelvoorkomende longziekte COPD hinkt op dit terrein achterop. Toch zou voeding ook bij respiratoire klachten een positieve invloed kunnen hebben op bepaalde klachten.

Noorse onderzoekers probeerden wat licht in de duisternis te brengen en verzamelden alle tot nu toe uitgevoerde studies over de impact van voeding op de longaandoening COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) Bij deze chronische aandoeningen raken de longen beschadigd, wat een normale ademhaling en voldoende zuurstofopname sterk bemoeilijkt. Dat geeft klachten zoals kortademigheid, benauwd gevoel, een gebrek aan energie, hoesten en slijmvorming. De ziekte is ongeneeslijk en meestal is die het gevolg van actief of passief roken. Ook erfelijke aandoeningen kunnen aan de basis liggen.

Westers dieet

Na analyse van de bestaande studies ontdekten de onderzoekers dat er een verband was tussen een ongezond westers dieet, rijk aan bewerkt vlees, suikers en bereide gerechten, en het risico op COPD. Veel minder eenduidig waren de gevolgen van de inname van bepaalde voedingssoorten op de longfunctie, op ontstekingen en de fysieke capaciteiten.

Een dieet rijk aan eiwitten zou volgens sommige studies voordeel opleveren voor COPD-patiënten, meer bepaald voor hun fysieke conditie. Voldoende eiwit is een belangrijke bouwstof voor de spieren. Zeker mensen met laag of ondergewicht, wat vaak voorkomt bij COPD, hebben hier baat bij. Dat effect was er ook bij voeding rijk aan vitamine D. Ook de aanbeveling om fruit en groenten rijk aan antioxidanten te eten tijdens longrevalidatie bleek meestal een gunstige impact te hebben.

Ontsteking

De levenskwaliteit van mensen met COPD is grotendeels afhankelijk van het terugdringen van symptomen, aangezien de ziekte ongeneeslijk is. Hoe minder de klachten - door bijvoorbeeld door een verhoogde inname van voeding rijk aan antioxidanten - hoe beter de levenskwaliteit. De meeste studies vonden echter geen significante effecten van een verhoogde inname van groenten en fruit op merkers van inflammatie. Een enkele studie vond die positieve effecten dan weer wel.

Een sluitend beeld heeft deze analyse van bestaande onderzoeken nog niet kunnen brengen, al is wel duidelijk dat het de moeite loont om hierover verdere studies op te starten, naar het voorbeeld van andere chronische aandoeningen.

Noorse onderzoekers probeerden wat licht in de duisternis te brengen en verzamelden alle tot nu toe uitgevoerde studies over de impact van voeding op de longaandoening COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) Bij deze chronische aandoeningen raken de longen beschadigd, wat een normale ademhaling en voldoende zuurstofopname sterk bemoeilijkt. Dat geeft klachten zoals kortademigheid, benauwd gevoel, een gebrek aan energie, hoesten en slijmvorming. De ziekte is ongeneeslijk en meestal is die het gevolg van actief of passief roken. Ook erfelijke aandoeningen kunnen aan de basis liggen.Na analyse van de bestaande studies ontdekten de onderzoekers dat er een verband was tussen een ongezond westers dieet, rijk aan bewerkt vlees, suikers en bereide gerechten, en het risico op COPD. Veel minder eenduidig waren de gevolgen van de inname van bepaalde voedingssoorten op de longfunctie, op ontstekingen en de fysieke capaciteiten.Een dieet rijk aan eiwitten zou volgens sommige studies voordeel opleveren voor COPD-patiënten, meer bepaald voor hun fysieke conditie. Voldoende eiwit is een belangrijke bouwstof voor de spieren. Zeker mensen met laag of ondergewicht, wat vaak voorkomt bij COPD, hebben hier baat bij. Dat effect was er ook bij voeding rijk aan vitamine D. Ook de aanbeveling om fruit en groenten rijk aan antioxidanten te eten tijdens longrevalidatie bleek meestal een gunstige impact te hebben.De levenskwaliteit van mensen met COPD is grotendeels afhankelijk van het terugdringen van symptomen, aangezien de ziekte ongeneeslijk is. Hoe minder de klachten - door bijvoorbeeld door een verhoogde inname van voeding rijk aan antioxidanten - hoe beter de levenskwaliteit. De meeste studies vonden echter geen significante effecten van een verhoogde inname van groenten en fruit op merkers van inflammatie. Een enkele studie vond die positieve effecten dan weer wel.Een sluitend beeld heeft deze analyse van bestaande onderzoeken nog niet kunnen brengen, al is wel duidelijk dat het de moeite loont om hierover verdere studies op te starten, naar het voorbeeld van andere chronische aandoeningen.