Na een korte nacht voel je je niet topfit wat kan doorwegen op je werkprestaties tijdens de dag. Die negatieve impact van slaaptekort ontstaat doordat de vermoeidheid aan de motivatie vreet. Nieuw onderzoek toont nu aan dat dit kan worden verholpen door in te zetten op de gemoedstoestand.

Een nieuwe studie van organisatiewetenschapper Jakob Stollberger (Vrije Universiteit Amsterdam) toont aan dat geloven dat je wilskracht onbeperkt is, helpt om effectief te blijven op het werk, vooral op dagen met een gebrek aan slaap. In zijn onderzoek verwerkt Stollberger twee dagelijkse dagboekstudies met een gecombineerde steekproef van 214 werknemers en 1317 werkdagen.

Productieve werkdag

"Hoewel het bekend is dat voldoende slaap cruciaal is voor een productieve dag op het werk, is het minder duidelijk hoe een slechte nachtrust de doeltreffendheid van werknemers beïnvloedt en wat eraan gedaan kan worden", vertelt Jakob Stollberger. "Aan de ene kant tonen onze gegevens aan dat een gebrek aan slaap psychologische hulpbronnen zoals wilskracht en motivatie vermindert. Aan de andere kant suggereren de gegevens ook dat de instelling van werknemers over de vraag of wilskracht beperkt of onbeperkt is, een sterke invloed heeft op de prestaties van werknemers, vooral op dagen met een tekort aan slaap. Geloven dat je wilskracht onbeperkt is, kan een slechte nachtrust compenseren en een productieve werkdag voeden." Werknemers die daarentegen overtuigd zijn dat de eigen wilskracht beperkt is, zijn voor zelfregulering veel meer afhankelijk van hun slaapduur om voldoende te recupereren. Het gaat in de studie om het effect van kortstondig of occasioneel slaaptekort.

Bron: "Role of Regulatory, Affective, and Motivational Resources in the Adverse Spillover of Sleep in the Home Domain to Employee Effectiveness in the Work Domain", Universiteit van Wuppertal, Universiteit van Amsterdam en Aston University.

