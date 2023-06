Na Tournée Minerale en try vegan lanceert de Diabetes Liga volgende week de eerste voedingschallenge. Dit keer wordt er niet zozeer iets van het menu geschrapt maar wel wat toegevoegd. "Bedoeling is om meer groenten, fruit en volle granen in je gerechten te loodsen en zo je eetgedrag op een positieve manier te resetten", vertelt diëtist Michaël Sels (UZA).

Je eetgewoonten bijsturen kan op elke leeftijd en challenges blijken een efficiënte manier om daarbij een handje toe te steken. "Uit internationale onderzoeken naar eerdere challenges zoals Tournée Minerale, weten we dat zo'n tijdelijke ingrepen wel degelijk lange termijneffecten hebben bij deelnemers van alle leeftijden. Na zo'n maand zonder alcohol, hebben de meesten geproefd van lekkere alternatieve drankjes en ervaren dat je ook zonder dat glas leuk kan feesten of ontspannen. Daardoor lijken ze er ook maanden nadien minder behoefte aan te hebben. Een gelijkaardige positieve gedragsverandering beogen we met deze eerste voedingschallenge waarbij we iedereen uitdagen om elke dag minstens 500 gram groenten en fruit te eten", vertelt Michaël Sels die ambassadeur is van het project.

Diëtist Michaël Sels

Pompoenvellen

Mensen zijn gewoontedieren, ook als het om voeding gaat. Zo heeft iedereen zijn vaste set van producten bij het winkelen in de supermarkt, waar we zelden van afwijken. "Via de challenge proberen we mensen te motiveren om ook eens iets nieuws uit te proberen zoals rode linzenpasta in plaats van je vertrouwde spaghetti of pompoenvellen voor bij je lasagne. Kleine ingrepen waarmee je toch meer groenten en peulvruchten naar binnen krijgt en die je kan toevoegen aan je eetgewoonten."

De Diabetes Liga koost bewust voor zo'n positieve insteek en bijvoorbeeld niet voor een Week zonder suiker zoals Nederland eerder deed. "Op deze manier willen we een veel bredere groep bereiken en kan je dit makkelijker toepassen ongedacht je plannen die week. Wanneer je op je (klein)kinderen past kan je bijvoorbeeld een chocoladefondue klaarmaken maar dan met fruitspiesjes of krijg je vrienden op bezoek, voorzie dan bij de apero dipsausjes op basis van groenten. De kracht van de challenge is mensen overtuigen dat gezonde dingen toevoegen ook makkelijk en lekker kan zijn", weet Michaël Sels.

M&M studie

Intussen schreven al ruim 5000 mensen zich in voor de eerste challenge. Zij krijgen in aanloop onder meer online magazines met weekmenu's, budgetvriendelijke recepten, een boodschappenlijstje en inspiratie voor brooddozen, apero's en feestjes. Daarnaast zijn er ook handige gedragstips. "Een slimme manier om meer groenten op dat bord te krijgen is door telkens twee soorten groenten te voorzien. Variatie doet eten. Uit een studie met de bekende M&M's snoepjes bleek dat deelnemers die alleen snoepjes in 1 kleur kregen aangeboden, beduidend minder chocolade verorberden dan wanneer meerdere kleuren tegelijk op het bord werden gepresenteerd."

4 toptips Kook zelf en maak standaard altijd twee soorten groenten. Schep je bord op in de keuken en laat de potten daar ook staan. Plaats alleen de schalen met groenten op tafel, waardoor je automatisch eerst hiernaar grijpt wanneer je nog extra trek hebt. Lees je een etiket op een product in de supermarkt waarop heel wat termen staan die je niet begrijpt of die je niet linkt aan eten? Koop het dan niet, vaak is het ultrabewerkte voeding die per definitie niet gezond is. Hou een dagboekje bij met wat je wanneer eet. Zo ontdek je vaak verborgen eetmomenten die je kan afbouwen.

Info: Een week gezonder start op 5 juni. Schrijf je gratis in voor de voedingschallenge op www.eenweekgezonder.be

