Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn in ons land al meer dan 11.000 mensen overleden aan covid-19. Tussen 18 en 24 oktober waren er dagelijks gemiddeld 13.858 nieuwe besmettingen, een stijging met 40 procent tegenover de zeven dagen ervoor.

In totaal raakten al 347.289 mensen in ons land besmet met het virus sinds de start van de pandemie.

Per dag worden gemiddeld 547 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 85 procent. Momenteel liggen 5.554 (+6 pct) coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarmee naderen we het droevige record van 7 april, toen 5.715 ziekenhuisbedden in België ingenomen werden door coronapatiënten.

Momenteel liggen 911 mensen met covid-19 op de dienst intensieve zorgen (+13 pct). Daar dateert het recordaantal van 8 april, toen het er 1.285 waren.

In de periode van 18 tot 24 oktober stierven elke dag gemiddeld 59,1 mensen aan covid-19. Dat zijn er ruim 26 meer tegenover de zeven dagen ervoor. Sinds de uitbraak van het virus zijn in België 11.038 mensen overleden aan covid-19.

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 22,5 procent.

In totaal raakten al 347.289 mensen in ons land besmet met het virus sinds de start van de pandemie.Per dag worden gemiddeld 547 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 85 procent. Momenteel liggen 5.554 (+6 pct) coronapatiënten in het ziekenhuis. Daarmee naderen we het droevige record van 7 april, toen 5.715 ziekenhuisbedden in België ingenomen werden door coronapatiënten.Momenteel liggen 911 mensen met covid-19 op de dienst intensieve zorgen (+13 pct). Daar dateert het recordaantal van 8 april, toen het er 1.285 waren.In de periode van 18 tot 24 oktober stierven elke dag gemiddeld 59,1 mensen aan covid-19. Dat zijn er ruim 26 meer tegenover de zeven dagen ervoor. Sinds de uitbraak van het virus zijn in België 11.038 mensen overleden aan covid-19.De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 22,5 procent.