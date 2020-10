Kaal worden. Niemand vindt het fijn. Het overkwam Thomas Schoenmakers, die er na een jarenlang gevecht tegen de terugwijkende haarlijn een boek over schreef: Kalen zonder balen.

Middelen tegen haaruitval zijn een miljardenbusiness. Niet zelden geven ze valse hoop. De auteur probeerde er zelf een hele resem en besloot uiteindelijk op zoek te gaan naar wetenschappelijke antwoorden om zin en onzin te onderscheiden. Maar hij wil vooral ook mannen -want vaak is het een mannelijk probleem- die kalen een hart onder de riem steken.

Plus Magazine: Wanneer merkte je voor het eerst dat je kaal werd?

Thomas Schoenmakers: Ik was zo'n 16 à 17 jaar en zat nog in het middelbaar toen een klasgenoot er mij op wees dat ik kaal werd. Ik kreeg toen kleine inhammen. Mijn haar bleef maar terugtrekken en intussen is mijn haarlijn bijzonder sterk naar achteren geweken.

Wat ging er door je heen toen je merkte dat je kaal werd?

Ik vond het supervervelend. Mijn acné was amper verdwenen of het volgende probleem kwam er al aan. Je haar is iets heel zichtbaars. Het is als het ware je visitekaartje. Haaruitval kan je dan ook niet zomaar verstoppen, zoals misschien andere lichamelijke minpunten. Ik kreeg er dan ook altijd veel opmerkingen over, of flauwe grappen, zoals "he kale, jij gaat bier hale". Ik heb er geen depressies door gekregen, maar ik weet toch wel dat veel mannen hieronder lijden.

Je werd ook erg jong kaal.

De gemiddelde leeftijd waarop mannen kaal kunnen worden, is tussen 25 en 30. Bij mij begon het dus al veel vroeger. En na al mijn research weet ik dat er maar één oorzaak is en dat is de productie van het mannelijke geslachtshormoon.

Je hebt een hoop dingen geprobeerd.

Mijn moeder met haar heilig geloof in de wetenschap troonde mij meteen mee naar een dermatoloog. Daar kreeg ik een foute diagnose en bijgevolg een verkeerd middel. Men dacht dat mijn haarverlies te maken had met een soort eczeem. Ik moest mijn hoofd insmeren met een middel dat rook naar verbrand plastic. Niet echt fijn wanneer je naar school gaat. Ik ben daar dan ook vrij snel mee opgehouden. Ik heb daarna allerlei dure haargroeishampoos en serums uit de apotheek geprobeerd, maar niets werkte.

Als de oorzaak hormonaal is, bestaat er dan hormoontherapie?

Dat het mannelijk hormoon verantwoordelijk is voor haarverlies, is al 2000 jaar bekend. Maar als je dat gaat onderdrukken, krijg je andere vervelende bijwerken, zoals verminderde baardgroei, soms borstontwikkeling of impotentie. Eigenlijk zijn er maar twee zaken waarvan de werking klinisch bewezen is. Finasteride remt effectief het testosteron en wordt ook gebruikt bij een vergrote prostaat. Maar hierbij heb je dus de vervelende bijwerkingen die ik net noemde. En dan is er Minoxidyl, een middel tegen hoge bloeddruk, waarvan men tijdens testen ontdekte dat het tot nieuwe haargroei leidde. Men weet nog altijd niet precies waarom het werkt tegen kaalheid. Het heeft ook niet bij iedereen het gewenste effect. Op termijn vermindert de werking en van zodra je stopt gaat het proces van haarverlies weer door.

Welke raad zou je kalende mannen geven?

Wanneer je merkt dat je veel haar begint te verliezen, kan je er best zelf de tondeuse inzetten. Scheer het een keer af in een vakantie of wanneer je even niet onder de mensen moet komen. Dan kan je er aan wennen, dat is beter dan je vast te klampen aan wat toch gaat verdwijnen. En eens je hoofd kleur krijgt, valt het wel mee.

Heb jij je er intussen bij neergelegd?

Eigenlijk wel. Ik kan het maar beter accepteren want ik wil niet elke dag een lotion op mijn hoofd smeren.. En weet je: het heeft soms ook voordelen. Ik heb nooit een bad hair day, hoef nauwelijks shampoo te gebruiken en heb geen haardroger nodig!

Kalen zonder balen. Thomas Schoenmakers. Verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts. ? 22,9. Info: https://borgerhoff-lamberigts.be

Middelen tegen haaruitval zijn een miljardenbusiness. Niet zelden geven ze valse hoop. De auteur probeerde er zelf een hele resem en besloot uiteindelijk op zoek te gaan naar wetenschappelijke antwoorden om zin en onzin te onderscheiden. Maar hij wil vooral ook mannen -want vaak is het een mannelijk probleem- die kalen een hart onder de riem steken.Plus Magazine: Wanneer merkte je voor het eerst dat je kaal werd?Thomas Schoenmakers: Ik was zo'n 16 à 17 jaar en zat nog in het middelbaar toen een klasgenoot er mij op wees dat ik kaal werd. Ik kreeg toen kleine inhammen. Mijn haar bleef maar terugtrekken en intussen is mijn haarlijn bijzonder sterk naar achteren geweken.Wat ging er door je heen toen je merkte dat je kaal werd? Ik vond het supervervelend. Mijn acné was amper verdwenen of het volgende probleem kwam er al aan. Je haar is iets heel zichtbaars. Het is als het ware je visitekaartje. Haaruitval kan je dan ook niet zomaar verstoppen, zoals misschien andere lichamelijke minpunten. Ik kreeg er dan ook altijd veel opmerkingen over, of flauwe grappen, zoals "he kale, jij gaat bier hale". Ik heb er geen depressies door gekregen, maar ik weet toch wel dat veel mannen hieronder lijden. Je werd ook erg jong kaal. De gemiddelde leeftijd waarop mannen kaal kunnen worden, is tussen 25 en 30. Bij mij begon het dus al veel vroeger. En na al mijn research weet ik dat er maar één oorzaak is en dat is de productie van het mannelijke geslachtshormoon. Je hebt een hoop dingen geprobeerd.Mijn moeder met haar heilig geloof in de wetenschap troonde mij meteen mee naar een dermatoloog. Daar kreeg ik een foute diagnose en bijgevolg een verkeerd middel. Men dacht dat mijn haarverlies te maken had met een soort eczeem. Ik moest mijn hoofd insmeren met een middel dat rook naar verbrand plastic. Niet echt fijn wanneer je naar school gaat. Ik ben daar dan ook vrij snel mee opgehouden. Ik heb daarna allerlei dure haargroeishampoos en serums uit de apotheek geprobeerd, maar niets werkte.Als de oorzaak hormonaal is, bestaat er dan hormoontherapie?Dat het mannelijk hormoon verantwoordelijk is voor haarverlies, is al 2000 jaar bekend. Maar als je dat gaat onderdrukken, krijg je andere vervelende bijwerken, zoals verminderde baardgroei, soms borstontwikkeling of impotentie. Eigenlijk zijn er maar twee zaken waarvan de werking klinisch bewezen is. Finasteride remt effectief het testosteron en wordt ook gebruikt bij een vergrote prostaat. Maar hierbij heb je dus de vervelende bijwerkingen die ik net noemde. En dan is er Minoxidyl, een middel tegen hoge bloeddruk, waarvan men tijdens testen ontdekte dat het tot nieuwe haargroei leidde. Men weet nog altijd niet precies waarom het werkt tegen kaalheid. Het heeft ook niet bij iedereen het gewenste effect. Op termijn vermindert de werking en van zodra je stopt gaat het proces van haarverlies weer door. Welke raad zou je kalende mannen geven? Wanneer je merkt dat je veel haar begint te verliezen, kan je er best zelf de tondeuse inzetten. Scheer het een keer af in een vakantie of wanneer je even niet onder de mensen moet komen. Dan kan je er aan wennen, dat is beter dan je vast te klampen aan wat toch gaat verdwijnen. En eens je hoofd kleur krijgt, valt het wel mee. Heb jij je er intussen bij neergelegd?Eigenlijk wel. Ik kan het maar beter accepteren want ik wil niet elke dag een lotion op mijn hoofd smeren.. En weet je: het heeft soms ook voordelen. Ik heb nooit een bad hair day, hoef nauwelijks shampoo te gebruiken en heb geen haardroger nodig! Kalen zonder balen. Thomas Schoenmakers. Verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts. ? 22,9. Info: https://borgerhoff-lamberigts.be