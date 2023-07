Wandelsport Vlaanderen heeft woensdag Jup gelanceerd, een nieuwe app die iedereen moet aanzetten om meer te gaan wandelen en bewegen. De app voegt spelelementen toe aan de voorgestelde wandelroutes toe en trackt en beloont vooruitgang.

"Onderzoek wijst uit dat we met z'n allen steeds minder bewegen", aldus voorzitter van Wandelsport Vlaanderen Lieven Hostens. "En dat heeft gevolgen, zowel fysiek als mentaal. Het doel van deze app, en natuurlijk onze organisatie in het algemeen, is om mensen aan te zetten om meer te bewegen. Wandelen in de natuur is laagdrempelig, supergezond en gewoon keiplezant."

Jup is vanaf woensdag beschikbaar in de verschillende appstores. Wie de app uit de App Store en Google Play store downloadt en installeert op zijn smartphone ontdekt niet alleen wandelroutes uit heel Vlaanderen maar kan die ook doormiddel van gameification een stuk leuker maken. Tijdens de wandelingen worden gebruikers met uitdagingen actief aangespoord om hun gezondheidsdoelen te bereiken. Zo kunnen ze ingaan op verschillende spelelementen en medailles verdienen.

Voor het creatief concept en de ontwikkeling van de app klopte Wandelsport Vlaanderen aan bij het digitale agency Wisemen en hun gamingafdeling Banzai Studios uit Diepenbeek. Het project is gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

De 'Jup'-app is vanaf nu downloaden viawww.wandelmetjup.be en is beschikbaar in de App Store en Google Play.

"Onderzoek wijst uit dat we met z'n allen steeds minder bewegen", aldus voorzitter van Wandelsport Vlaanderen Lieven Hostens. "En dat heeft gevolgen, zowel fysiek als mentaal. Het doel van deze app, en natuurlijk onze organisatie in het algemeen, is om mensen aan te zetten om meer te bewegen. Wandelen in de natuur is laagdrempelig, supergezond en gewoon keiplezant." Jup is vanaf woensdag beschikbaar in de verschillende appstores. Wie de app uit de App Store en Google Play store downloadt en installeert op zijn smartphone ontdekt niet alleen wandelroutes uit heel Vlaanderen maar kan die ook doormiddel van gameification een stuk leuker maken. Tijdens de wandelingen worden gebruikers met uitdagingen actief aangespoord om hun gezondheidsdoelen te bereiken. Zo kunnen ze ingaan op verschillende spelelementen en medailles verdienen. Voor het creatief concept en de ontwikkeling van de app klopte Wandelsport Vlaanderen aan bij het digitale agency Wisemen en hun gamingafdeling Banzai Studios uit Diepenbeek. Het project is gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.