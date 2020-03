Het farmaciebedrijf Johnson & Johnson verwacht begin volgend jaar al een vaccin tegen het nieuwe coronavirus te kunnen produceren 'voor gebruik in nood'. Uiterlijk in september van dit jaar zou men starten met fase 1 van de klinische studies op mensen, zo blijkt uit een persbericht.

J&J, het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica, heeft al een primair kandidaat-vaccin tegen COVID-19 geselecteerd. Het bedrijf werkt er al sinds begin dit jaar aan. Het onderzoek kost meer dan 1 miljard dollar, deels medegefinancierd door BARDA, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid.

De bedoeling is om wereldwijd 1 miljard doses van het vaccin te gaan verstrekken. Daarvoor wordt de productiecapaciteit opgeschaald, onder meer door een nieuwe Amerikaanse productielocatie in gebruik te nemen.

"Johnson & Johnson is van plan de productie op eigen risico spoedig te beginnen en is voornemens een betaalbaar vaccin voor gebruik in nood zonder winstoogmerk voor het publiek beschikbaar te maken", klinkt het in het persbericht.

Lees ook het artikel op Trends.

J&J, het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica, heeft al een primair kandidaat-vaccin tegen COVID-19 geselecteerd. Het bedrijf werkt er al sinds begin dit jaar aan. Het onderzoek kost meer dan 1 miljard dollar, deels medegefinancierd door BARDA, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid.De bedoeling is om wereldwijd 1 miljard doses van het vaccin te gaan verstrekken. Daarvoor wordt de productiecapaciteit opgeschaald, onder meer door een nieuwe Amerikaanse productielocatie in gebruik te nemen."Johnson & Johnson is van plan de productie op eigen risico spoedig te beginnen en is voornemens een betaalbaar vaccin voor gebruik in nood zonder winstoogmerk voor het publiek beschikbaar te maken", klinkt het in het persbericht.Lees ook het artikel op Trends.