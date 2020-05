Een nieuw onderzoek geleid door het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) wil meten in hoeverre antilichamen tegen het coronavirus in staat zijn het virus te neutraliseren. Zo kunnen de wetenschappers bepalen hoe lang en hoe effectief antilichamen bescherming bieden.

Eerdere zogenoemde antilichaamtesten tegen covid-19 probeerden al aan te tonen welk percentage van de bevolking besmet werd. In dit nieuwe onderzoek, uitgevoerd door het ITG, de UAntwerpen en Sciensano, gaan de wetenschappers nog een stap verder: ze passen een nieuwe antilichaamdetectietest toe die gebruik maakt van een virusneutralisatietest. Zo kunnen ze niet alleen meten of en hoe lang antilichamen aanwezig zijn, maar ook onderzoeken in hoeverre de antilichamen in staat zijn het virus te neutraliseren.

In een tweede luik bekijken wetenschappers van Sciensano de aanwezigheid van 'geheugen-B-cellen'. "Het is immers mogelijk dat straks geen antilichamen meer gevonden worden in het bloed, maar dit wil niet noodzakelijk zeggen dat mensen niet meer beschermd zijn. In geval van een nieuwe blootstelling aan het virus zou het lichaam mogelijk geheugen-B-cellen kunnen activeren om snel opnieuw antilichamen aan te maken", verduidelijkt Isabelle Desombere, immunologe bij Sciensano.

Ten slotte kijken de onderzoekers naar het optreden van 'antilichaam-gemedieerde infectie', een verschijnsel waarbij het aantal antilichamen tegen covid-19 onder een kritieke drempel valt. Antilichamen zijn dan nog wel aanwezig, maar niet voldoende meer om het virus helemaal te neutraliseren, en de antilichamen kunnen zodoende het virus binnen loodsen in bepaalde lichaamscellen en tot een ernstigere infectie leiden.

Volgens Kevin Ariën van het ITG, hoofdonderzoeker van de studie, heeft het project verschillende voordelen. "Dit onderzoek stelt ons niet alleen in staat te weten te komen hoe lang en hoe effectief antilichamen bescherming bieden na een infectie met covid-19, het is bovendien een stap in de goede richting om straks te onderzoeken hoe effectief vaccins zullen zijn."

