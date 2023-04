Professor Isabel Beets van de KU Leuven heeft de Baillet Latour Biomedical Award en de bijhorende prijs van een miljoen euro gewonnen voor haar onderzoek naar de manier waarop onze hersenen leren en vergeten. De award werd dinsdag uitgereikt in het Brusselse Paleis der Academiën in aanwezigheid van koningin Mathilde.

De award wordt voor de tweede keer uitgereikt. Het Fonds Baillet Latour wil met de prijs de carrières van jonge onderzoekers in de biomedische wetenschappen in België ondersteunen. De winnaar krijgt een miljoen euro aan onderzoeksfinanciering voor de komende vijf jaar.

Beets is doctor in de Wetenschappen en behaalde in 2013 een doctoraat in de biochemie en biotechnologie aan de KU Leuven. Ze is onderzoeksprofessor aan het departement biologie van de KU Leuven en lid van het Leuven Breininstituut. Sinds 2018 staat ze aan het hoofd van haar eigen onderzoeksgroep die onderzoek voert naar de moleculaire basis van hersenplasticiteit.

Haar onderzoeksproject dat door de award wordt gefinancierd gaat over het ontcijferen van de chemische stoffen die tijdens het leerproces in de hersenen werken en bijdragen tot het vormen van geheugen. In dat proces spelen neuromodulatoren, boodschappermoleculen zoals dopamine en oxytocine waarmee zenuwcellen in de hersenen communiceren, een belangrijke rol. Beets wil uitzoeken welke van de vele boodschappermoleculen betrokken zijn bij leren, en welke stappen van het geheugenproces ze precies beïnvloeden.

Omdat het wegens de complexe structuur van de hersenen moeilijk is dat signaalnetwerk te ontrafelen bij zoogdieren en mensen, werkt de onderzoeksgroep van Beets met het minibrein van de rondworm C. elegans. Dat dier heeft een kleiner zenuwstelsel dan de mens, maar wel gelijkaardige neuromodulatoren die manipuleerbaar zijn voor onderzoek.

Een jury van vijf internationaal gerenommeerde deskundigen in het vakgebied selecteerde de winnaar.

