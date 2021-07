Doordeweeks op vijf uur slaap de week doorvliegen en in het weekend uitslapen om de verloren slaapuren in te halen. Klinkt dat bekend? Uitslapen is heerlijk, maar is het ook goed voor uw gezondheid?

Tijdens een drukke week met weinig slaapuren verlangen we er stiekem allemaal naar: uitslapen. Maar is dat wel goed voor je gezondheid? En hoe belangrijk is een slaapritme, waarbij je zeven dagen per week op ongeveer dezelfde tijd naar bed gaat en opstaat?

Wanneer je slaapt, herstelt je lichaam en laadt het zich op voor de volgende dag. Door goed te slapen voel je je beter en zie je er beter uit. Te weinig slaap brengt eigenlijk alleen maar negatieve dingen met zich mee: je hebt bijvoorbeeld meer kans op overgewicht en op rimpels. Ook is het niet goed voor je humeur en je productiviteit. Maar hoe zit dat dan met zo nu en dan eens uitslapen; is dat dan juist goed voor je?

De verloren uren inhalen in het weekend

Doordeweeks makkelijk met vijf uur slaap de week doorvliegen en in het weekend uitslapen om de verloren slaapuren in te halen. Klinkt dat bekend? Veel mensen doen dit, maar zo werkt het niet. In principe herstelt je lichaam namelijk niet zo snel nadat je vijf nachten weinig hebt geslapen. Je zult je dus niet fitter voelen na twee ochtenden uitslapen. Het is een soort vicieuze cirkel waar je in blijft hangen: maandag tot vrijdag slaap je steeds zo'n vijf uur en in het weekend slaap je er 10 uur per nacht. Je lichaam herstelt net weer een beetje en raakt gewend aan meerdere uren slaap en dan slaap je op zondag weer te weinig, waardoor je de week vermoeid begint. Het enige dat je met uitslapen bereikt is dat je je bioritme in de waar gooit.

Wat zijn de gevolgen van weinig slaap?

Dat te weinig slaap niet goed is voor je gezondheid, kun je op je vingers natellen. Maar wat zijn nu precies die nadelen? En wat zijn de voordelen van een gezond slaapritme?

Nadelen van weinig slaap

Te weinig slaap kan ernstige gevolgen hebben. Zo lopen mensen van onder de 65 die elke nacht slechts vijf uur slapen volgens Zweeds onderzoek een hoger risico om te sterven op jonge leeftijd dan mensen die constant zes á zeven uur slaap per nacht krijgen.

Ook aan je uiterlijk zie je dat je onvoldoende slaapt. Door de eerder genoemde rimpelvorming bijvoorbeeld. Elke huid wordt ouder maar een deel van deze veroudering wordt tijdens het slapen tegengegaan. Als je weinig slaapt, heeft je huid minder tijd om te herstellen en krijg je meer of eerder rimpels.

Mensen die weinig slapen, hebben meer kans op overgewicht. Dit komt omdat je stofwisseling erdoor verstoord raakt.

Voordelen van een gezond slaapritme

Je voelt je overdag goed, je geniet meer van de dag en leuke dingen en bent productiever.

Je slaapt makkelijker in.

Je hebt minder moeite met opstaan.

Slaap is gezond voor je hersenen. Goede slaap betekent dat je hersenen de tijd en de kans krijgen om zich te reinigen. Ook zorgt een goede nachtrust ervoor dat je je emoties van de dag goed kan verwerken en dat je onthoudt wat je overdag hebt geleerd.

Je lichaam weet waar het aan toe is doordat je altijd op een vast moment een bepaald aantal uur slaapt.

Op de langere termijn heb je minder kans op ziekte en eerder overlijden.

Wist je dat? De gemiddelde Belg slaapt 7 uur en 12 minuten per nacht

We brengen 1/3e van ons leven slapend door

Je wordt creatiever als je goed slaapt

Bron: Plusonline.nl

