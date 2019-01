Is spinazie echt een ijzerbom?

In vergelijking met andere groenten bevat spinazie niet buitengewoon veel ijzer. Bovendien gaat het om plantaardig ijzer - nonheemijzer - en dat wordt door ons lichaam minder goed opgenomen dan ijzer van dierlijke oorsprong. Dat neemt niet weg dat spinazie een erg interessante groente blijft. Vooral gekookt, gestoofd of gestoomd, want dan is de hoeveelheid nutriënten optimaal. Zo is spinazie bijvoorbeeld een prima bron van bètacaroteen - een voorloper van vitamine A...