Wie kiest voor biovoeding doet dat doorgaans om gezonder te eten. Maar zijn de voordelen van biovoeding ook wetenschappelijk bewezen? Geen eenvoudige vraag.

Van voeding uit de biolandbouw denken we dat ze doorgaans gezond is. Of in elk geval gezonder dan producten uit de traditionele landbouw. Dus laten we maar meteen met de deur in huis vallen: geen enkele wetenschappelijke studie heeft al het onomstotelijke bewijs kunnen leveren dat je beter af bent met biovoeding. Om te beginnen is zo'n onderzoek methodologisch en technisch uitermate ingewikkeld: onze gezondheid hangt van veel meer factoren af dan enkel onze voeding en je moet rekening houden met oneindig veel variabelen. "Daarom werden nog maar weinig studies verricht naar de impact van biovoeding op onze gezondheid", geeft François de Gaultier (landbouwkundige en coördinator bacheloropleiding biolandbouw aan de provinciale hogeschool Namen) toe.

...