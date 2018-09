Internationale Dag van het Atopisch Eczeem: meer aandacht nodig voor deze aandoening

"Zo'n dag is zeer belangrijk voor de patiënten om hen te steunen, om hen te doen beseffen dat ze niet alleen zijn en hen ook bewust te maken van het feit dat er mogelijkheden zijn om hun levenskwaliteit te verbeteren", legt professor Hilde Lapeere, dienst dermatologie UZ Gent, uit. "Het is opvallend dat veel patiënten hun behandeling opgeven en besluiten om ermee te leren leven, terwijl doorgedreven zorg toch belangrijk is. Het gaat hier om een grote patiëntengroep, die we zeker niet over het hoofd mogen zien. Atopische dermatitis komt trouwens meer en meer voor."

Meer dan zalfjes smeren

"Als we het hebben over hulpmiddelen voor patiënten met eczeem, dan gaat dat veel verder dan zalfjes en pilletjes. Er is de medicatie, maar bijvoorbeeld ook een hydraterende huidverzorging is belangrijk. We zoeken vanzelfsprekend naar een optimale behandeling voor de huid, maar ook de psychosociale context is belangrijk, je moet de patiënten ook psychologisch ondersteunen, ook de familie steunen, hen leren om met de ziekte om te gaan. Het is belangrijk dat personen met atopisch eczeem leren om prikkels die bij hen een opstoot kunnen uitlokken te herkennen en te vermijden, zoals bijvoorbeeld hevige transpiratie, wollen kledij, chloor in zwembaden of contact met huisstofmijt.

Ook voedingsadvies is noodzakelijk. Mensen met atopisch eczeem zijn vaak ook mensen die kampen met astma, hooikoorts en voedselsallergieën", legt Prof. Lapeere uit.

Genetische oorzaak

"De oorzaak van atopische dermatitis is hoofdzakelijk een genetisch probleem, waardoor je enerzijds structuurproblemen krijgt met de huid waardoor deze een minder goede barrière vormt. De huid wordt droger, schilfert en verliest vocht. Maar anderzijds is er ook een immunologisch probleem waardoor je actieve ontstekingsreacties in de huid krijgt die verantwoordelijk zijn voor de eczeemopstoten. En omdat het om een genetisch probleem gaat, kunnen we de oorzaak niet aanpakken. We kunnen de symptomen onderdrukken, maar de oorzaak wegnemen kan (nog) niet", gaat de dermatologe verder.

Informatie is belangrijk

De Dag van het Atopisch eczeem wil ook correcte informatie bieden aan de omgeving en misverstanden uit de weg helpen. "Mensen denken nog vaak onterecht dat elke huidziekte besmettelijk is, wat voor eczeem helemaal niet het geval is. Maar de familieleden stellen zich ook vragen in verband met de genetische factor." Hoe zit het dan precies met die erfelijke factor? "Je moet atopisch eczeem bekijken binnen het bredere kader van de atopie, waarbij je afwijkingen hebt aan de slijmvliezen van neus, luchtwegen en darmen, vandaar ook afwijkingen zoals astma en voedselallergie. Wanneer een ouder atopisch is, heeft het kind een hogere kans om ook zelf atopisch et zijn. Zijn beide ouders atopisch dan is de kans nog groter. Maar het is geen 1 op 1 overerving. Je kan niet zeggen 'Ik heb het, dus mijn kind gaat het ook hebben.' Het kan ook zijn dat de ouder bijvoorbeeld astma heeft en het kind eczeem of omgekeerd."