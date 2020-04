Gisteren ontstond er enige opschudding toen De Tijd gewag maakte van het feit dat het onzeker was of zelfgemaakte mondmaskers wel van katoen mogen zijn. De nieuwe Franstalige interfederale woordvoerder, Yves Van Laethem stelde iedereen echter gerust tijdens de dagelijkse persconferentie: katoen is ok!

Veel steden en gemeenten kozen in hun bestekken voor katoen, zich baserend op het model van Volksgezondheid. Maar volgens De Tijd wordt er achter de schermen gediscussieerd of het wel aangewezen is de mondmaskers te maken van katoen, wol of zijde. Er zou gebleken zijn dat artisanale maskers beter niet uit natuurlijke vezels bestaan.

Katoenen maskers zijn net zo effectief als andere materialen, verzekerden de interfederale experts van covid-19 dinsdag tijdens de dagelijkse persbriefing door het Crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid. Alle materialen die regelmatig op minstens 60° C kunnen worden gewassen en speekseldruppeltjes tegenhouden, voldoen, aldus de nieuwe interfederale woordvoerder, Yves Van Laethem.

Het doel van een mondmasker is om de bevolking te beschermen tegen de overdracht van het virus. Het masker moet daarom voorkomen dat micro-druppels speeksel vand e ene persoon bij de andere komen. Het moet ook comfortabel zijn en een goede ademhaling mogelijk maken, zodat mensen niet voortdurend geneigd zijn om het aan te raken of af te doen.

"Katoen is één vand e aanbevolen materialen. Zeker als je twee lagen en een filter gebruikt. Deze stof wordt over het algemeen goed verdragen door de huid. Ze veroorzaakt zelden allergische reacties", aldus de deskundige.

Lees ook: Zelf mondmaskers maken

Veel steden en gemeenten kozen in hun bestekken voor katoen, zich baserend op het model van Volksgezondheid. Maar volgens De Tijd wordt er achter de schermen gediscussieerd of het wel aangewezen is de mondmaskers te maken van katoen, wol of zijde. Er zou gebleken zijn dat artisanale maskers beter niet uit natuurlijke vezels bestaan. Katoenen maskers zijn net zo effectief als andere materialen, verzekerden de interfederale experts van covid-19 dinsdag tijdens de dagelijkse persbriefing door het Crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid. Alle materialen die regelmatig op minstens 60° C kunnen worden gewassen en speekseldruppeltjes tegenhouden, voldoen, aldus de nieuwe interfederale woordvoerder, Yves Van Laethem.Het doel van een mondmasker is om de bevolking te beschermen tegen de overdracht van het virus. Het masker moet daarom voorkomen dat micro-druppels speeksel vand e ene persoon bij de andere komen. Het moet ook comfortabel zijn en een goede ademhaling mogelijk maken, zodat mensen niet voortdurend geneigd zijn om het aan te raken of af te doen."Katoen is één vand e aanbevolen materialen. Zeker als je twee lagen en een filter gebruikt. Deze stof wordt over het algemeen goed verdragen door de huid. Ze veroorzaakt zelden allergische reacties", aldus de deskundige.Lees ook: Zelf mondmaskers maken