Inschrijven op de centrale reservelijst Qvax kan sedert 6 april. Intussen werken 48 Vlaamse vaccinatiecentra met deze lijst.

Intussen kan iedereen die dat wenst zich inschrijven op het platvorm Qvax. Zo kom je op een centrale reservelijst terecht die gebruikt wordt wanneer er vaccins over zijn omdat mensen niet komen opdagen en kan je sneller dan voorzien een covid-19-vaccin krijgen. De eerste 24 uur dat het platform online was, bestond er een ware rush met wachttijden van meer dan tien uur. Die hype is nu voorbij. Aanmelden kan nu probleemloos.

Het oproepen van mensen op de reservelijst gebeurt wel altijd binnen de doelgroep die op dat moment aan de beurt is. Je kan er dus geen maanden mee winnen.

In de praktijk

Je schrijft je in op qvax.be met je rijksregisternummer en kiest een wachtwoord, je selecteert je vaccinatiecentrum en je geeft je beschikbaarheden door voor de volgende zeven dagen. Je kan het systeem vragen om je beschikbaarheden wekelijks automatisch te herhalen of je geeft ze elke week opnieuw zelf in.

Welke vaccinatiecentra?

Het gebruik van de reservelijst Qvax werd als proefproject gestart in de vaccinatiecentra van Roeselare en Deinze.

Intussen zijn er (d.d. 14/4/2021) 48 vaccinatiecentra in Vlaanderen die deze lijst gebruiken. Op laatjevaccineren.be kan je de dagelijks bijgewerkte lijst raadplegen. Er komen nog voortdurend vaccinatiecentra bij, maar er vallen er blijkbaar ook af. Zo is bijvoorbeeld het vaccinatiecentrum Antwerpen Spoor Oost dat aanvankelijk wel op deze lijst stond, daar intussen van verdwenen.

Vaccinatieverlof

Werknemers die zich laten vaccineren, krijgen het recht om van het werk afwezig te zijn met behoud van loon, en dat gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie en voor de verplaatsing van en naar het vacinatiecentrum. Dat geldt ook voor de tweede prik, maar wie bijvoorbeeld afwezig zou zijn van het werk door eventuele bijwerkingen van het vaccin, valt terug op de normale regeling. Werknemers moeten de werkgever ook vooraf verwittigen, en een bewijs van vaccinatie kunnen voorleggen.

Aanvankelijk was er onduidelijkheid of dit ook van toepassing was in geval men opgeroepen wordt vanop de reservelijst omdat men in dat geval de werkgever immers pas laattijdig kan verwittigen. Het kabinet van minister van Werk Dermagne bevestigt echter dat ook in die specifieke gevallen er wel degelijk een beroep gedaan kan worden op het vaccinatieverlof.

