De Task Force vaccinatie vroeg aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om de vaccinatiegraad van de Belgische zorginstellingen (ziekenhuizen en woonzorgcentrum) te meten. In het KCE-rapport wordt de vaccinatiegraad per gepseudonimiseerde zorginstelling nagegaan, voor alle beroepscategorieën samen. Dat er nog werk aan de winkel is, is duidelijk.

Voor deze studie werden de gegevens van de RSZ (werkgevers) en van VaccinNet+ gekoppeld (toegestaan na overleg 21/148 van het Informatieveiligheidscomité). Deze koppeling werd uitgevoerd door het eHealth-platform, waarna het KCE de gegevens geanonimiseerd verkreeg. Deze KCE-meting geeft informatie over de vaccinatiegraad in alle Belgische zorginstellingen (met meer dan 20 werknemers) met verdere detailinformatie per type instelling, provincie en leeftijdsgroep. Het KCE kan de instellingen echter niet op naam identificeren.

Vlaanderen scoort duidelijk beter

De vaccinatiegraad in zorginstellingen in Vlaanderen ligt duidelijk hoger dan in Wallonië en Brussel-hoofdstad. Het percentage volledig gevaccineerde werknemers in woonzorgcentra bedraagt 93.8% in Vlaanderen, 78.5% in Wallonië en 66.9% in Brussel-hoofdstad. Het percentage volledig gevaccineerde werknemers in ziekenhuizen bedraagt 96.5% in Vlaanderen, 83.9% in Wallonië en 84.6% in Brussel-hoofdstad.

De vaccinatiegraad is hoger in ziekenhuizen dan woonzorgcentra en dit in alle regio's.

Iets meer dan de helft van de zorginstellingen gelegen in Vlaanderen behaalt de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 95% of hoger. Het betreft 47.5% van de woonzorgcentra en 76.1% van de ziekenhuizen in Vlaanderen. Er is echter nog marge tot verbetering: enerzijds is er een omvangrijke groep zorginstellingen (34.4% WZC en 23.2% ziekenhuizen) die een vaccinatiegraad haalt tussen 90% en 95% en dus relatief dicht de doelstelling benadert, anderzijds is er een groep woonzorgcentra (16.0%) met een vaccinatiegraad tussen de 80% en 90%, waar meer inspanning nodig is. Slechts 2.1% heeft een vaccinatiegraad onder de 80%.

In Wallonië en Brussel-hoofdstad zijn er amper zorginstellingen die de vooropgestelde doelstelling van 95% halen. In absolute cijfers bedraagt het aantal zorginstellingen dat er de vooropgestelde doelstelling behaalt: 1 ziekenhuis gelegen in Wallonië, 1 ziekenhuis in Brussel-hoofdstad, 16 woonzorgcentra in Wallonië en geen woonzorgcentrum in Brussel. Bij de Brusselse woonzorgcentra behaalt 66,1% van de WZC een vaccinatiegraad <70%.

De vaccinatiegraad van het personeel stijgt met leeftijd. De vaccinatiegraad van het personeel in ziekenhuizen in alle regio's en woonzorgcentra in Vlaanderen ligt hoger dan in de algemene bevolking van dezelfde leeftijd. De vaccinatiestatus van het personeel in Waalse en Brusselse woonzorgcentra is op hetzelfde niveau als in de algemene bevolking.

Wie is niet gevaccineerd?

Wanneer we de groep niet-gevaccineerd personeel bekijken stellen we vast dat:

Personeel werkzaam in zorginstellingen in Wallonië en Brussel-hoofdstad, maakt respectievelijk, 53.1% en 24.1% van de groep niet-gevaccineerde werknemers uit. In absolute cijfers is de grootste groep van niet-gevaccineerd personeel dus terug te vinden in Waalse zorginstellingen. De resterende 22.8% niet- gevaccineerd personeel werkt in Vlaanderen.

Werknemers in jongere leeftijdscategorieën (18-34 en 35-44 jaar) twee derde uitmaken van de groep niet-gevaccineerd personeel.

In Brussel-hoofdstad, omwille van het groot aantal personeelsleden actief ziekenhuissector ten opzichte van de woonzorgcentra, 60.9% van de niet-gevaccineerden werken in de ziekenhuizen.

