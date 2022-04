Je zou het niet zeggen wanneer je naar buiten kijkt, maar het is lente! Voordat we met volle teugen gaan genieten op een terrasje, is een kleine voorbereiding nodig. Maak je klaar voor de lente in vijf stappen.

1. Scrubben

Wisselende temperaturen en een droge lucht hebben hun tol geëist. Hoog tijd om de huid eens extra te verwennen. Door te scrubben verwijder je dode huidcellen en stimuleer je de bloedsomloop. Met een stralende schone huid als resultaat. Bovendien worden verzorgingsproducten bij regelmatig scrubben beter opgenomen door de huid.

Bij scrubben denk je misschien als eerste aan je gezicht, maar ook de huid van je lichaam kun je scrubben. Eén keer per week scrubben is voldoende. Door dit 's avonds te doen, geef je de huid tijd om tijdens je nachtrust te herstellen.

2. Smeren

Een ontspannen masker of een rijke vochtinbrengende crème zijn een tweede noodzakelijke stap. Zowel voor het gezicht als lichaam zijn maskers verkrijgbaar. Smeer je ook dagelijks in met bodylotion of olie, liefst na het douchen op een nog vochtige huid. Op die manier wordt het nog beter opgenomen in de huid. Met een mooi glanzend resultaat.

3. Ontharen

Hoewel de rokjes en korte broeken nog even op zich laten wachten, is het de hoogste tijd om overbeharing te lijf te gaan. Hiervoor zijn verschillende ontharingsmethodes beschikbaar, zowel voor de man als vrouw.

4. Handen en voeten

Ook voor onze handen en voeten is de winter funest. Droge nagelriemen, rimpelige handen en eeltige voeten, geven niet echt een lentegevoel.

Handen bevatten nauwelijks talgklieren en omdat je je handen met enige regelmaat wast, verliezen ze veel vocht en vet. Twee keer per dag de handen insmeren is dan ook absoluut geen overbodige luxe.

Een extra oppepper voor je handen: smeer ze voor het slapen gaan dik in met een hydraterende handcrème, trek katoenen handschoentjes aan en laat de crème de hele nacht zijn werk doen.

Heb je ook zo'n last van droge voeten en eelt? Ga dan snel aan de slag met dit stappenplan en houd je voeten in goede conditie.

Stap 1. Maak thuis een voetenbad met lekker handwarm water. Doe er badzout of een badbruistablet voor voeten in. Je kunt eventueel ook nog kiezen voor badolie. Laat je voeten een minuut of tien weken in dit voetenbad. Stap 2. Geef je voeten daarna een grote scrubbeurt met een scrubhandschoen of scrubgel. Zo verwijder je de dode huidcellen en worden ze zijdezacht. Spoel je voeten goed af en droog ze af. Stap 3. Na het drogen kun je overtollig eelt verwijderen met een puimsteentje. Doe dat wel voorzichtig. Er mag best wat eelt op je voeten blijven zitten als beschermlaag. Stap 4. Spoel je voeten hierna opnieuw af en droog ze goed af. Door ze goed te drogen, voorkom je schimmels. Vooral tussen je tenen ontstaan deze makkelijk als er vocht achterblijft. Stap 5. Om eelt te voorkomen, kun je je voeten elke dag insmeren met een vette crème. Zo blijven ze zacht. Ook krijgt de buitenste laag zo geen kans te verharden. Stap 6. Je voeten vinden een wisselbadje fijn. Dat doe je zo: maak twee voetenbadjes klaar, eentje met warm water en een verzorgend product en eentje met koud water. In het warme badje blijf je vijf minuten zitten en in het koude badje 15 seconden. Wissel dit een paar keer af en eindig met koud water. Droog daarna alleen de ruimte tussen je tenen. Pak je voeten vervolgens warm in. Zo stimuleer je de doorbloeding.

5. Voorkom voorjaarsmoeheid

Ga op tijd naar bed en zorg voor voldoende regelmaat. Op die manier kan je lichaam zich het beste herstellen. Door lekker naar buiten te gaan en meer te bewegen, ga je je fitter voelen.

Als je buiten bent vang je meer zonlicht op, wat bevorderlijk is voor hoeveelheid vitamine D in je lichaam. Vitamine D is van belang bij de aanmaak van hormonen, die weer invloed hebben op je stemming. Ook vitamines spelen een belangrijke rol bij vermoeidheid. Een gezonde voeding levert zowel vitamine B als vitamine D.

Door de eerste lentedagen lijkt de zomer ineens ook al een stuk dichterbij. Met meer bewegen en gezond eten pak je twee vliegen in een klap. Je voorkomt voorjaarsmoeheid en maakt je lichaam alvast klaar voor de zomer. Voor je het weet is het weer tijd voor bikini's en zwembroeken!

Bron: Gezondheidnet.nl

