Waarom eeuwig jong willen blijven? Omdat een frisse teint, een heldere oogopslag en een stralende glimlach je gelaat zijn charme geven. Met deze vier stappen vermijd je dat de tijd hard inhakt op je huid. Een verzorgingsproduct smeren is zinloos als je je huid niet eerst van onzuiverheden ontdoet. Je gelaat en hals zorgvuldig reinigen 's ochtends én 's avonds moet je eerste reflex zijn, zelfs al gebruik je geen make-up. Eén keer over de huid gaan met een wattenschijfje met micellair water volstaat om het vuil weg te halen. Of misschien geef je de voorkeur aan reinigingsmelk of -olie, omdat die zachter is voor de huid. Daarna gebruik je een tonic. Die bereidt je huid voor op wat komen gaat. Tip. Vernevel eerst wat water over je gezicht: een vochtige huid laat zich efficiënter reinigen. Na reinigen is hydrateren dé must om je huid voor veroudering te behoeden. Je brengt best eerst een serum en vervolgens een crème aan. Met zijn dunne textuur en hoge dosis aan werkzame stoffen zorgt een serum voor doelgerichte actie: het doet vlekjes vervagen, vlakt rimpels uit, werkt verstevigend... Een crème versterkt dan weer je huidbarrière en zorgt dat het serum tien keer zoveel effect heeft: je huid behoudt haar reserves aan water en nutriënten en voelt de hele dag comfortabel aan. Omdat ze als het ware gepantserd is, heeft ze geen last van schadelijke invloeden, zoals stress, temperatuurschommelingen en vervuiling, waar ze elke dag mee te maken krijgt. Maak 's avonds tijd voor de tandem serum + nachtcrème, want terwijl jij slaapt, herstellen je weefsels zich. Tip. Neem bij elke seizoenswissel een kuur drinkbaar collageen, een van de beste voedingssupplementen om veroudering tegen te gaan (te koop in de apotheek). Je huid in de zomer beschermen tegen uv-stralen is natuurlijk prima, maar weet dat uvA-stralen - de stralen die verantwoordelijk zijn voor huidveroudering en voor sommige vormen van huidkanker - je het hele jaar door bestoken, zelfs door de wolken heen. Dermatologen laten er dan ook geen twijfel over bestaan: je moet je huid daar elke dag tegen beschermen. In de winter breng je een dagcrème met SPF15 aan en zodra de lente in het land is, schakel je over op SPF30. Kom je weinig in de zon, dan word je beloond met een huid die er zichtbaar jonger uitziet. Goed om te weten. 80% van de vroegtijdige tekenen van huidveroudering is te wijten aan uv-stralen. Als aanvulling op je dagelijkse verzorgingsroutine trakteer je je huid twee keer per week op een zachte, natuurlijke scrub, zonder korrels als je huid dun is of neiging tot couperose vertoont. Die extra voeding is erg nuttig eenmaal je de 50 voorbij bent: breng twee tot drie keer per week een voedend masker aan. Dat hoef je, in tegenstelling tot een kleimasker, niet af te spoelen. Er bestaan vandaag uiterst zachte sleeping masks waarmee je zo naar dromenland kan! Tip. Doe jezelf een verzorging door een schoonheidsspecialiste cadeau: heel relaxerend en dé gelegenheid om een huidanalyse te laten uitvoeren.