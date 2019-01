Immunotherapie vermindert het risico op herval na heelkundige ingreep bij melanomen

In België telt men jaarlijks 2925 nieuwe gevallen van melanomen. Volgens een studie van de Stichting Kankerregister zal dit cijfer bijna verdubbelen tegen 2025 en de kaap van 4356 gevallen per jaar overschrijden. Melanoom is de agressiefste vorm van huidkanker. Het risico op herval bij stadium III melanomen bedraagt 50%. Meestal hervallen patiënten in het eerstvolgende jaar na de operatie, na 3 jaar daalt het risico tot minder dan 5%. Hoe meer de lymfeklieren worden aangetast en hoe groter de uitzaaiingen, hoe hoger het risico op herval.

1 op 5 van de patiënten vermijdt herval dankzij immunotherapie

Een nieuw internationaal onderzoek benadrukt het belang van immunotherapie bij de behandeling van melanomen met een verhoogd risico op herval na chirurgie. Het onderzoek werd in België uitgevoerd door het UZ Leuven, het Jules Bordet Instituut en het Saint-Luc ziekenhuis en werd gepubliceerd in "The New England Journal of Medicine". Professor Neyns, Medisch oncoloog in het UZ Brussel, legt uit: 'De resultaten zijn erg veelbelovend voor onze patiënten die lijden aan melanoom stadium III die chirurgisch verwijderd kan worden. Zij worden blootgesteld aan een verhoogde kans op herval en op uitzaaiingen. Tot op de dag van vandaag beschikten we nog niet over de mogelijkheid om herval te voorkomen. Maar vanaf nu kunnen we immunotherapie aanbieden, net na de eerste chirurgische ingreep. Zo wordt er na 18 maanden bij 1 op de 5 patiënten herval vermeden. Het resultaat van immunotherapie is zelfs beter dan het voordeel dat sommige patiënten ervaren met chemotherapie.'

Mark, patiënt die lijdt aan melanomen, getuigt: 'Ik moest niet lang nadenken toen de oncoloog mij zei dat de kans op nieuwe uitzaaiingen halveerde door het volgen van een behandeling met immunotherapie na de chirurgie. Om de drie weken krijg ik de behandeling toegediend in het ziekenhuis. Het neemt een voormiddag in beslag, echt geen grote inspanning dus. Ik verdraag de therapie goed en het bezorgt me geen last.'

Overlevingspercentage zonder herval na 18 maanden van 71,4%

Voor dit onderzoek, dat verscheen in 'The New England Journal of Medecine', werden geopereerde patiënten met melanomen en uitzaaiingen naar lymfeklieren, willekeurig ingedeeld in twee groepen. Om de drie weken, een heel jaar lang, kreeg de ene groep een vaste dosis van 200 mg immunotherapie toegediend, terwijl de andere groep een placebo kreeg. Na 18 maanden van opvolging bedraagt het overlevingspercentage zonder herval 71,4% voor patiënten behandeld met pembrolizumab, in vergelijking met 53,2% voor diegene die de placebo kregen.

A. M.M. Eggermont, C. U. Bank, et al. (May 10, 2018). "Adjuvant Pembrolizumab versus Placebo in Resected Stage III Melanoma." The New England Journal of Medecine.