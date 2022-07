In België krijgt één op vijf personen, vóór de leeftijd van 75 jaar, huidkanker. Nu het volop zomert, wil het Imeldaziekenhuis het gevaar van zonnen extra onder de aandacht brengen. Voor de ingang van het ziekenhuis staat tot eind september een SMOTspot: een op zonne-energie werkende paal met gratis zonnecrème.

Maar de belangrijkste boodschap is dat zonnecrème smeren alleen onvoldoende is als bescherming tegen huidkanker. "Zon weren, kleren en smeren" luidt het.

Voor velen is het momenteel het ideale vakantieweer om uitgebreid te zonnebaden. Maar de deugddoende zon heeft ook een verontrustende keerzijde. Iets waar de diensten dermatologie en oncologie van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden willen voor waarschuwen. Daarom lanceren ze een zomercampagne: "Verstandig omgaan met de zon".

De zon weren

De campagne waarschuwt voor het gevaar van de zon voor huidkanker en geeft aan dat de belangrijkste bescherming het weren van de zon is. Kom je toch in de zon, zorg dan voor voldoende bescherming door kledij, een hoofddeksel, een zonnebril én zonnecrème met een voldoende hoge beschermingsfactor.

Dr. Heidi Van den Bulck, oncoloog, legt uit: "Overdadige blootstelling aan zowel uvA-stralen als uvB-stralen kan huidkanker veroorzaken. Elke keer wanneer je verbrandt door de zon, wordt het DNA van je huid beschadigd. De huid herstelt meestal, maar niet altijd. Als gevolg hiervan kan het DNA in de huid muteren, de eigenschappen van het DNA wijzigen. Hoe vaker je verbrandt, hoe meer gewijzigd DNA zich opstapelt en hoe hoger je risico op melanomen en andere huidkanker wordt."

Meer dan zonnecrème

Het Imeldaziekenhuis zet in op sensibilisering in de strijd tegen huidkanker en heeft bijgevolg voor zijn ingang een SMOTspot geplaatst: een slimme paal op zonne-energie waar iedereen gratis zonnecrème kan nemen. De SMOTspot blijft er staan tot eind september. "Naast het verdelen van zonnecrème, meet de SMOTspot ook de UV-index en andere omgevingsfactoren, zoals temperatuur, luchtdruk en luchtvochtigheid. Hij geeft ook aan hoeveel je in de gegeven omstandigheden moet smeren", licht Wendy De Boeck, hoofdverpleegkundige en één van de initiatiefnemers van de campagne toe. "Alle via de SMOTspot verzamelde gegevens worden geanalyseerd in een studie van de KU Leuven en de Universiteit Maastricht."

