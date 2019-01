Imec perfectioneert pleister om hartslag en andere lichaamsfuncties te meten

'In vergelijking met het bestaande materiaal op de markt meten deze pleisters meer lichaamsfuncties en zijn ze comfortabeler en minder storend voor de patiënt. Ze zijn ook energie-efficiënter en gaan om die reden langer mee. Het gebruikte materiaal en de batterij maken dat dezelfde pleister gedurende zeven dagen bevestigd kan blijven', aldus Hanne Degans, woordvoerster van Imec.

Al die tijd stuurt de chip in de pleister de geregistreerde signalen door naar de computers van de behandelende artsen. "Dit maakt dat de patiënt ook thuis continu kan opgevolgd worden wat meer bewegingsvrijheid geeft vermits de betrokkene niet meer om de haverklap naar het ziekenhuis moet voor controle. Na gebruik kan de patiënt de pleister ook zelf verwijderen en een nieuwe aanbrengen", aldus Degans.

De imec-woordvoerster bevestigt het bericht in De Tijd dat de betrokken onderzoekscentra al in contact zijn met bedrijven aan wie ze mogelijk de licentie zullen toekennen om de pleister verder te commercialiseren of te integreren in hun bestaand aanbod. Degans vermoedt dat de pleister al over enkele jaren op de markt zal komen.