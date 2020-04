Volgens een nieuwe studie van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) kunnen virusdruppeltjes tot wel acht meter afstand afleggen. Daarom is gewezen spoedarts Luc Beaucourt ervan overtuigd dat iedereen een mondmasker zou moeten dragen. Dat zegt hij woensdag in Gazet van Antwerpen. Viroloog Marc Van Ranst blijft achter de Belgische aanpak staan, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

"De resultaten van de studie zijn duidelijk: in een warme vochtige atmosfeer kunnen virusdruppeltjes een wolk vormen die zich over zeven à acht meter kan uitspreiden. Dan kom je er niet met anderhalve meter afstand. Er is ook geen intens contact nodig om besmet te raken. Omdat veel mensen geen symptomen hebben maar wel besmet zijn, zou het dus beter zijn als iedereen een masker draagt", zegt Luc Beaucourt.

Er zijn al landen die mondmaskers verplicht maken voor iedereen. Viroloog Marc Van Ranst blijft achter de Belgische aanpak staan. "Iedere regering is vrij om eigen keuzes te maken. De onze is er voorlopig van overtuigd dat de huidige aanpak de beste is. Wat ze in Tsjechië of Bulgarije doen, is hun zaak."

Ons land heeft niet voldoende mondmaskers om de hele bevolking te bevoorraden en de overheid wou de mensen ontraden om massaal mondmaskers te hamsteren uit schrik dat er een te groot tekort zou ontstaan voor de medische sector. "Herinner u twee weken geleden: toen hadden we zelfs te weinig mondmaskers voor onze ziekenhuizen. We zaten in een slechte positie, dan kan je niet zeggen dat iedereen snel mondmaskers moet halen voor zichzelf. Laat staan dat je adviseert om de mondmaskers verplicht te maken voor iedereen die de deur uit moet", aldus Van Ranst.

Viroloog Steven Van Gucht, voorzitter van het Wetenschappelijk Comité van de overheid, vindt het evenmin nodig dat iedereen een masker draagt. "Hoe meer afstand hoe beter, blijkt uit de studie. Maar het moet werkbaar blijven. Uiteraard kunnen mensen zelf een masker maken en dragen als ze naar buiten gaan, maar het naleven van de basishygiëne is belangrijker. En zeker handen wassen als je thuiskomt."

