Huisartsen slaan alarm: haal nu uw griepprik

Wie nog geen griepvaccin heeft gehaald, doet dat best nu. Ondanks alle campagnes zien nog te veel mensen het nut van een griepprik niet in. "In de risicogroepen bereiken we een vaccinatiegraad van 50 procent, terwijl dat 75 procent zou moeten zijn", zegt het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen.