Huisartsen kunnen tijdens de coronacrisis 20 euro aanrekenen voor telefonische raadplegingen. De patiënten moeten zelf niets betalen, want het bedrag wordt via de derdebetalersregeling aangerekend.

De regeling wordt met terugwerkende kracht toegepast vanaf zaterdag 14 maart. Hoe lang de maatregel blijft gelden, is nog niet duidelijk. Volgens het artsensyndicaat BVAS zal dat nog worden bepaald door de minister van Volksgezondheid.

Tot nu toe bestond er geen regeling voor het honorarium en de terugbetaling bij een telefonische consultatie. Maar na het opduiken van het nieuwe coronavirus hadden verschillende artsenorganisaties ervoor gepleit om toch zo'n reglementering uit te werken. Huisartsen hadden namelijk de aanbeveling gekregen om zoveel mogelijk consultaties per telefoon te doen.

De nieuwe regeling geldt voor twee soorten telefonische consultaties: "advies met het oog op triage van Covid-19" en "advies met het oog op de continuïteit van zorg voor Covid-19 patiënten", meldt BVAS.

"Er is op dit moment een hoge werkbelasting voor huisartsen, dus vinden wij dat een correcte waardering voor prestaties een logisch gevolg is", reageert Roel Van Giel van Domus Medica. "Daarom zijn wij als beroepsvereniging tevreden dat de overheid heeft geluisterd naar ons en snel een voorstel heeft gemaakt, waar iedereen zich in kan vinden."

Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block toont zich tevreden met de regeling. "Er wordt op dit moment zeer veel gevraagd van onze artsen. Zij werken dag en nacht in de strijd tegen Covid-19. Het is belangrijk dat ze daar ook correct voor vergoed worden, en dat brengen we in orde met deze regeling. Het Riziv bekijkt momenteel hoe we onze andere zorgverleners kunnen ondersteunen, want ook zij leveren uitzonderlijke inspanningen in de strijd tegen Covid-19."

