Van heel wat voedingsmiddelen is gekend dat ze hoofdpijn of migraine kunnen uitlokken. Maar de juiste voeding kan ook een bondgenoot zijn en zelfs komaf maken met de klachten.

Naar de exacte biologische oorzaak van migraine is het nog steeds gissen. Wel is duidelijk dat migraine en andere vormen van hoofdpijn, zoals spanningshoofdpijn, door heel uiteenlopende factoren getriggerd of beïnvloed worden. Vermoeidheid en stress, hormonale schommelingen, lichamelijke inspanningen, weersveranderingen, licht, geluid, medicatie, tandenknarsen, slecht zien, slaaptekort, noem maar op. Ook wat je eet, blijkt bij heel wat mensen een prominente rol te spelen in het ontstaan van migraine en spanningshoofdpijn. En dat reikt veel verder dan klassiekers als koffie, alcohol en oude kaas.

...