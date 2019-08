Op 30 en 31 augustus 2019 beklimmen 100 sporters met type 1-diabetes de flanken van een aantal bergen in de Vogezen in het kader van de vijfde editie van het project diaT1op. Het sluitstuk is de beklimming van de 'Planche des Belles Filles'. De patiënten en hun begeleiders willen zo aantonen dat sport en diabetes perfect kunnen samengaan.

Voor UZ Leuven is deze editie van het project al de vijfde, maar voor het eerst sluiten ook zeven andere diabetescentra aan: Kortrijk (AZ Groeninge), Aalst (Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis), Antwerpen (UZA), Brussel (UZ Brussel), Geel (Sint-Dimpnaziekenhuis), Maaseik (Ziekenhuis Maas en Kempen) en Genk (Ziekenhuis Oost-Limburg). Sinds vorig jaar werken deze centra voor het project ook samen met Sport Vlaanderen.

Drempels wegnemen

Het doel van diaT1op is om voor sporters met diabetes drempels weg te nemen of te verlagen. 'Mensen met diabetes hebben veel vragen over hoe ze sportieve activiteiten moeten aanpakken. Logisch, want iedere sporter met type 1-diabetes reageert anders op inspanningen. Nochtans geeft sporten patiënten verschillende gezondheidsvoordelen en een beter inzicht in hun ziekte. Kennis, inzicht en een zekere discipline zijn daarom ook sleutelwoorden voor een goede aanpak', zegt professor Pieter Gillard, endocrinoloog in UZ Leuven.

Van theorie naar praktijk

Bij het project is de vertaling van theorie naar praktijk heel belangrijk. 'We organiseren educatieve sessies over conditie-opbouw, voeding, therapie-aanpassing en training op maat en bouwen daarnaast de conditie geleidelijk op tijdens gemeenschappelijke trainingssessies. We bundelen alle beschikbare kennis en vullen aan met de recentste wetenschappelijk inzichten. Daarvoor werken we samen met de diabetesliga en we stellen de informatie ook ter beschikking via een website, handleidingen en uitgewerkte presentaties. Artsen, diabeteseducatoren en diëtisten gaan ook samen met de sporters met diabetes fietsen, lopen of wandelen. Ze investeren veel van hun vrije tijd in het project, maar de kennis en ervaring die beide partijen zo opdoen, is ongelofelijk belangrijk en geeft veel voldoening', zegt professor Gillard.

Een trainingsprogramma op maat is essentieel. Professor Pieter Gillard: 'Sporters met diabetes hebben baat bij de juiste concrete hulp bij hun sportplannen. Er is voor personen met diabetes geen kant-en-klare oplossing beschikbaar. Vaak moeten begeleiders die samen met de sporters 'ontdekken' door het gewoon uit te proberen.'

67 sportsessies

Dit jaar werkten de deelnemers 67 fiets-, loop- en wandelsessies af. Patrick Willems, coördinator sport en diabetes in UZ Leuven, getuigt: 'We gingen van de kust tot Limburg, van het Noorden van Antwerpen tot diep in de Ardennen. Familie of vrienden maakten er vaak een gezamenlijke activiteit van: zo is de kans groter dat de sporter het blijft volhouden.'

Climbing for life

Het sluitstuk van het educatieve jaarprogramma is het evenement Climbing for Life, een vierdaagse tocht in de Vogezen. 'Onze sporters hebben hier echt naar toegeleefd', zegt Patrick Willems. 'Met de begeleiding en de familie meegeteld gaan we met een groep van 160 personen naar de Vogezen.' Mimi Theunissen, diabeteseducator in UZ Leuven, vult aan: 'Deze editie is tot nu toe wel de meest uitdagende geweest op het gebied van logistiek en organisatie. Vorig jaar sliepen we in twee hotels, dit jaar waren dat er zes. Er waren twee bussen nodig met drie opstapplaatsen. Maar als ik dan die blije gezichten zie bovenop de berg, dan is alles vergeten."