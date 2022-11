Meer dan een kwart van de bevolking lijdt aan één of meerdere allergieën. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) waarschuwt echter voor zinloze testen en roept iedereen op een arts te raadplegen die gespecialiseerd is in voedselallergieën. "Een correcte diagnosestelling verloopt immers vaak moeilijk", luidt het.

Voedselovergevoeligheden komen voor binnen alle leeftijdsgroepen. De HGR maakt een onderscheid tussen voedselallergieën die het gevolg zijn van een ongepaste reactie van het immuunsysteem en voedselintoleranties, waarbij andere biologische mechanismen actief zijn. "Naargelang het voedingsmiddel en het individu kunnen de symptomen van deze overgevoeligheden gelijkaardig zijn, maar de mogelijke gevolgen ervan zijn dat niet. Allergieën kunnen zeer ernstige reacties uitlokken en zelfs een fatale afloop hebben", benadrukt de HGR.

Analytische laboratoria worden steeds vaker gesolliciteerd om voedselallergieën te testen en de HGR stelt ook vast dat er meer testen worden uitgevoerd die geen bewezen waarde hebben. "Commerciële laboratoria over de hele Europese Unie bieden momenteel testen aan waarvan geclaimd wordt dat het betrouwbare tools zijn voor de diagnose van voedselallergieën, maar dat is meestal niet het geval", aldus de HGR.

Daarnaast vinden patiënten ook steeds sneller hun weg naar controversiële testen op het internet. "Deze testen zijn vrij verkrijgbaar, maar vaak duur en hebben sowieso geen bewezen wetenschappelijke basis. De interpretatie van de resultaten is absoluut niet eenvoudig en gebeurt bovendien zelden door een gespecialiseerde arts", luidt het.

"Als iemand vermoedt dat hij of zij overgevoelig is voor bepaalde voedingsmiddelen, ga dan in de eerste plaats langs bij je huisarts", raadt de HGR aan. "Hij of zij kan dan alvast een eerste inschatting van de symptomen maken en bij verdenking van een allergie doorverwijzen naar een specialist in de allergologie."

