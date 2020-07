De Hoge Gezondheidsraad wil gamers die intensief en veel gespeeld hebben tijdens de lockdownperiode waarschuwen voor de risico's die het gamen met zich meebrengt.

Videogames zijn een zeer toegankelijke manier om zich te amuseren, zeker tijdens periodes als de lockdown. Hoewel slechts een drietal procent van de spelers de controle over zijn speelgedrag verliest, bestaan er toch verschillende risico's. Problemen in het gezin of op school, de invloed van vrienden of de beschikbaarheid in de omgeving zijn risicofactoren, maar ook de reden voor het gamen, zoals het invullen van een sociale behoefte, is belangrijk.

De Hoge Gezondheidsraad stelt dat ouders een belangrijke partner zijn in de preventie en beter moeten worden gesensibiliseerd en ondersteund. Een eerste stap is de ongerustheid verminderen en de positieve kant van het spel belichten.

"Het is belangrijk dat ouders belangstelling hebben voor de online activiteiten van hun kind en dat er een beter wederzijds begrip is. Ze moeten ook worden geïnformeerd over de werking en de effecten van de games, en over de mechanismen die door de industrie worden ingezet om gamers aan hun scherm gekluisterd te houden."

Huisregels opstellen is een optie, maar er moet ook gewerkt worden aan de sociale en relationele vaardigheden en er moeten alternatieven geboden worden voor het gamen.

Ten slotte wil de Hoge Gezondheidsraad benadrukken dat een een duidelijke scheiding tussen games en online gokken nodig is. De grens is soms vaag en vooral weddenschappen op wedstrijden die verband houden met populaire games bij minderjarigen zouden niet mogen worden toegelaten.

